احذري منها.. علامات جسدية في جسم الطفل تشير لإصابته بـ كورونا









حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة كورونا على كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المناعية لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والأطفال تحديدًا هم الفئة الأكثر خطورة نظرا لصغر سنهم وضعف مناعتهم.









وأشار طبيب شهير إلى بعض الملاحظات والعلامات التي تمكنك من الكشف عن كورونا إذا أصيب بها طفلك ، إذا ظهرت اي منها عليك استشارة الطبيب بسرعة، وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.









-شحوب الوجه و الشعور بالنعاس دائما بالإضافة إلى حالة من الخمول.

-درجة حرارة عالية مع شعور دائم بالقشعريرة و البرد و برودة الأطراف.

-صعوبة في التنفس و علو صوت التنفس أثناء النوم بصورة غير طبيعية

-تغلب اللون الازرق على لون الشفايف.

-ظهور طفح جلدي في أماكن متفرقة في الجسد بالإضافة إلى الشعور بالحك بشكل مستمر.

-إذا كان طفلك ذكرا ، سيعاني من آلام في الخصية و قد يسبق ذلك العرض كل الاعراض السابقة.

تكمن خطورة فيروس كورونا في أنه يهاجم الرئة فورا و يفتك بها في أيام قليلة، وهذا هو الاختلاف الذي يميزه عن نزلات البرد العادية التي نصاب بها.