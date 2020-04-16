بحذاء غريب.. ياسمين صبرى تتألق بإطلالة رياضية على البحر.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية سوداء.





وظهرت ياسمين صبرى على البحر، مرتدية بنطالا رياضيا باللون الأسود، ومعه تى شيرت باللون الأسود بدون أكمام، وانتعلت حذاءً رياضيا باللون الأصفر.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبرى فى الماكياج على الألوان الناعمة التى تبرز جمال بشرتها، وتتناسب مع إطلالتها الرياضية.





كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى الطبيعي التى تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بارتداء سوار لليد لإكمال إطلالتها.



