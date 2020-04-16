AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدون مصلين

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:02 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
ترأس البابا تواضروس صلوات خميس العهد اليوم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط بمناسبة "خميس العهد"، وهو عيد سيدي مفرح نحتفل به وسط مجموعة من الآلام.

وقال البابا تواضروس الثاني - في عظته خلال قداس خميس العهد الذى ترأسه بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون - إن السيد المسيح صنع الفصح مع التلاميذ وأسس الكنيسة في هذا اليوم، وأنه ايضا غسل أرجل التلاميذ ليعملهم التواضع.

وأضاف أن السيد المسيح تحدث طويلا في حديث يسمى ب"حديث العلية"، كما انه قام ب"الصلاة الوداعية" وهى مذكورة في إنجيل يوحنا الاحصاح ال17، وهى موجودة في 26 آية، وهى تعد قدس العهد الجديد، وتعتبر في كل معانيها ترسم حياة الكنيسة.

وتابع قائلآ، إن الكنيسة تصنع 5 أعمال في هذا اليوم، فهى اليوم ترفع بخور باكر على رغم الأيام الماضية الاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة من أسبوع الآلام لا توجد فيها رفع بخور، كما تقوم الكنيسة بدورة "تبكيت يهوذا" وكيف أنه سلم سيده بحفنة من المال.

وأشار إلى الكنيسة تقيم طفس اللقان وغسل الأرجل وهو يتم في "عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد"، موضحا أن قداس اليوم مختلف عن كافة القداسات وفيه أجزاء كثيرة لا تقال، وهو يعد الصورة الأولى للقداس الذى سلمه السيد المسيح لتلاميذه، كما انه في عشية هذا اليوم تصلي الكنيسة ساعات البصخة وتقرأ 4 فصول من الأنجيل في كل ساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية: رحيل رئيس دير الأنبا بيشوى عن عمر 83 عاماً

البابا تواضروس يرأس القداس بدير الأنبا بيشوي بحضور جثمان الأنبا صرابامون

البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات "جمعة ختام الصوم" من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

دون حضور شعبي.. البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين من دير الأنبا بيشوي

شاهد .. البابا تواضروس يترأس قداس "أحد الشعانين" دون حضور شعبي

البابا تواضروس يصلي "خميس العهد" بدير الأنبا بيشوي غدا

ترشيحاتنا

تكونت من انفجار بركاني.. قصة دولة أفريقية رسمت الطبيعة ملامحها

بدون فتح التطبيق.. خطوات لمعرفة أصدقائك الـ Online على واتساب

الدنيا هتقف بعد شهر.. نائب يحذر من استمرار تقييد السحب والإيداع بالبنوك

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

الداخلية: الإفراج عن 460 من نزلاء السجون

مرتضى منصور يتهم الاتحاد الدولي بالتواطؤ فى قضية النقاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصم وفقير.. مواطن يناشد أصحاب القلوب الرحيمة إصلاح سقف منزله

مازدا 2023 بمواصفات بي إم دبليو.. تعرف على موعد صدورها

الداخلية تعقم نزلاء السجون وتسحب عينات للكشف عن اصابات كورونا.. صور