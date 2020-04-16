البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدون مصلين

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط بمناسبة "خميس العهد"، وهو عيد سيدي مفرح نحتفل به وسط مجموعة من الآلام.





وقال البابا تواضروس الثاني - في عظته خلال قداس خميس العهد الذى ترأسه بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون - إن السيد المسيح صنع الفصح مع التلاميذ وأسس الكنيسة في هذا اليوم، وأنه ايضا غسل أرجل التلاميذ ليعملهم التواضع.





وأضاف أن السيد المسيح تحدث طويلا في حديث يسمى ب"حديث العلية"، كما انه قام ب"الصلاة الوداعية" وهى مذكورة في إنجيل يوحنا الاحصاح ال17، وهى موجودة في 26 آية، وهى تعد قدس العهد الجديد، وتعتبر في كل معانيها ترسم حياة الكنيسة.





وتابع قائلآ، إن الكنيسة تصنع 5 أعمال في هذا اليوم، فهى اليوم ترفع بخور باكر على رغم الأيام الماضية الاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة من أسبوع الآلام لا توجد فيها رفع بخور، كما تقوم الكنيسة بدورة "تبكيت يهوذا" وكيف أنه سلم سيده بحفنة من المال.





وأشار إلى الكنيسة تقيم طفس اللقان وغسل الأرجل وهو يتم في "عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد"، موضحا أن قداس اليوم مختلف عن كافة القداسات وفيه أجزاء كثيرة لا تقال، وهو يعد الصورة الأولى للقداس الذى سلمه السيد المسيح لتلاميذه، كما انه في عشية هذا اليوم تصلي الكنيسة ساعات البصخة وتقرأ 4 فصول من الأنجيل في كل ساعة.