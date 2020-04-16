رئيس المقاولون العرب: طبقنا أقصى درجات الحزم للوقاية من كورونا.. فيديو

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن الإدارة طبقت إجراءات أكثر وقاية، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأرض المشروع، وذلك باتخاذ طرق وقاية أكثر صرامة وحزما فيما يختص بتطبيق الإجراءات الصحية وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على سلامة العمال ضد كورونا.
وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب، خلال تقرير خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإدارة تطبق جميع الإجراءات الوقائية للعمال بطريقة حاسمة، مشيرا إلى أن من يتم ضبطه نازعا للكمامة الطبية من على وجهه يصدر قرار بمغادرته العمل فى الحال.
وأضاف أن تنفيذ كوبرى ما مثلا فى الوقت السابق كان يستغرق مدة لا تقل عن عامين، لافتا إلى أن زيادة العمالة فى تنفيذ كوبرى الطيران نجحت فى إتمام تنفيذه فى 55 يوما فقط.
ولفت رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أن أهمية تنفيذ كوبرى الطيران جاءت بهدف حل أزمة تقاطع التكدس فى ميدان رابعة العدوية وتجنبا لأزمات التزاحم.
وأوضح المهندس محسن صلاح أن الإدارة اتخذت قرارات بشأن الفئات العمرية الأكبر من 55 عاما أو من يعانون من أمراض مزمنة باقتصار أعمالهم على النواحى الإدارية فقط خوفا على صحتهم من التعرض لتفاقم حالتهم الصحية.