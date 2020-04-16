رئيس المقاولون العرب: طبقنا أقصى درجات الحزم للوقاية من كورونا.. فيديو









وأضاف أن تنفيذ كوبرى ما مثلا فى الوقت السابق كان يستغرق مدة لا تقل عن عامين، لافتا إلى أن زيادة العمالة فى تنفيذ كوبرى الطيران نجحت فى إتمام تنفيذه فى 55 يوما فقط.





ولفت رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أن أهمية تنفيذ كوبرى الطيران جاءت بهدف حل أزمة تقاطع التكدس فى ميدان رابعة العدوية وتجنبا لأزمات التزاحم.





وأوضح المهندس محسن صلاح أن الإدارة اتخذت قرارات بشأن الفئات العمرية الأكبر من 55 عاما أو من يعانون من أمراض مزمنة باقتصار أعمالهم على النواحى الإدارية فقط خوفا على صحتهم من التعرض لتفاقم حالتهم الصحية.



