ماهر فرغلي: الإخوان وراء كل التنظيمات الإرهابية.. والضربات الاستباقية منهج الداخلية

قال ماهر فرغلى ، الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية ، إن عام 2017 حتى هذا التوقيت تقوم الداخلية المصرية بعمليات استباقية ضد الجماعات الإرهابية.
واضاف " فرغلى " من خلال حواره ببرنامج صباخ الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى المصرية ، ان الداخلية المصرية سابقة فى عدة عمليات منها الاميرية والمريوطية وغيرها من الاحداث .
اشار الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية ، الى ان الداخلية الان تسبق العمليات الارهابية بما يقارب 3 خطوات .
وتابع الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية ، أن عام 2017 كانت العمليات الارهابية تعادل 1732 عملية فى السنة بسيناء و الحدود الغربية ، بالاضافة الى عشرات عربات الدفع الرباعى .
واكد أنه كان يوجد 19 تنظيم فى عام 2014 و 2013 فى مصر ، منوها الى ان الاعب الرئيسى لتنظيم الارهاب فى مصر هم الاخوان فهم جماعات تعمل على سفك ددماء الابرياء والتضليل بالشائعات .
واضاف " فرغلى " من خلال حواره ببرنامج صباخ الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى المصرية ، ان الداخلية المصرية سابقة فى عدة عمليات منها الاميرية والمريوطية وغيرها من الاحداث .
اشار الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية ، الى ان الداخلية الان تسبق العمليات الارهابية بما يقارب 3 خطوات .
وتابع الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية ، أن عام 2017 كانت العمليات الارهابية تعادل 1732 عملية فى السنة بسيناء و الحدود الغربية ، بالاضافة الى عشرات عربات الدفع الرباعى .
واكد أنه كان يوجد 19 تنظيم فى عام 2014 و 2013 فى مصر ، منوها الى ان الاعب الرئيسى لتنظيم الارهاب فى مصر هم الاخوان فهم جماعات تعمل على سفك ددماء الابرياء والتضليل بالشائعات .