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ماهر فرغلي: الإخوان وراء كل التنظيمات الإرهابية.. والضربات الاستباقية منهج الداخلية

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:39 م
الارهاب
الارهاب
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ريهام فيكتور
قال  ماهر فرغلى ، الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية ، إن عام 2017 حتى هذا التوقيت تقوم الداخلية المصرية بعمليات استباقية ضد الجماعات الإرهابية.

واضاف " فرغلى " من خلال حواره ببرنامج صباخ الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى المصرية ، ان الداخلية المصرية سابقة فى عدة عمليات منها الاميرية والمريوطية وغيرها من الاحداث .

اشار الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية ، الى ان الداخلية الان تسبق العمليات الارهابية بما يقارب 3 خطوات .

وتابع الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية ، أن عام 2017  كانت العمليات الارهابية تعادل 1732 عملية فى السنة  بسيناء و الحدود الغربية  ، بالاضافة الى عشرات عربات الدفع الرباعى .

واكد أنه كان يوجد 19 تنظيم فى عام 2014 و 2013 فى مصر ، منوها الى ان الاعب الرئيسى لتنظيم الارهاب فى مصر هم الاخوان  فهم جماعات تعمل على سفك ددماء الابرياء والتضليل بالشائعات  .
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