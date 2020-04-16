بأمر كورونا.. لا عزاء للنجوم.. وأحمد دياب وجورج سيدهم الأحدث







توفى عدد من النجوم أو أقاربهم خلال الفترة الأخيرة، دون أن يقام سرادق عزاء لهم، بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر.









أحمد دياب

قررت أسرة الفنان الراحل أحمد دياب، الذي رحل أمس الأربعاء، تشييع جثمانه بعد صلاة الفجر اليوم، الخميس، من دون إقامة أى مراسم جنازة أو عزاء. وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، وفاة الفنان أحمد دياب، من دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.









وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "رحيل الفنان أحمد دياب، إنا لله وإنا إليه راجعون"، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة.





أحمد دياب الذي وُلد في التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.









كانت تُوفيت قسمت رشدي أباظة، ابنة الفنان الكبير الراحل رشدي أباظة وزوجة الفنان أحمد دياب، العام الماضي، وشُيعت جنازتها في هدوء.





وشارك "دياب" في العديد من الأعمال الدرامية كان آخرها دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل "عفاريت عدلي علام" إلى جانب مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الجماعة وقام بتجسيد شخصية "حيدر باشا".





جورج سيدهم

أعلنت أسرة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، الذي رحل منذ أيام، عن تشييع جثمانه من كنيسة العذراء في مدينة نصر، مع عدم إقامة عزاء له، تماشيا مع الإجراءات الوقائية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





ياسر الطوبجي

أعلن الفنان ياسر الطوبجي عن إلغاء عزاء والدته التي توفيت مؤخرا بناء على قرار مجلس الوزراء ونظرا لإجراءات الحماية من فيروس كورونا.









وكتب الطوبجي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "تم إلغاء عزاء المرحومة والدتي بناء على قرار مجلس الوزراء نظرا للظروف الطارئة وشكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".





أنغام

أعلن الموزع الموسيقي خالد سليمان، شقيق المطربة أنغام، منذ أيام، عن وفاة جدتهما لوالدهما الموسيقار محمد علي سليمان.





وكتب خالد سليمان، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "انا لله وانا اليه راجعون جدتي لوالدي في ذمه الله اسالكم الفاتحه والدعاء".





وأكد مصدر مقرب من أنغام أنها ووالدها لن يقيما عزاء بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإلتزاما بقرارات الدولة في هذا الصدد.



