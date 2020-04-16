تجاهلت التحذيرات.. تقرير عن خطايا الصحة العالمية فى انتشار كورونا.. فيديو

عرضت فضائية سكاى نيوز تقرير عن الاتهامات الموجهة لمنظمة الصحة العالمية من قبل دول العالم





حيث جاء؛ أن منظمة الصحة العالمية تعرضت لانتقادات عدة من قبل العديد من دول العالم، وذلك بسبب عدم تعاملها الواعى مع جائحة فيروس كورونا.





وأضاف التقرير أن منظمة الصحة العالمية تجاهلت تحذيرات مبكرة بشأن انتشار فيروس كورونا من قبل بعض الدول مثل تايوان، كما أنها تأخرت فى الإعلان عن حالة الطوارئ العالمية، بالرغم من تأكدها من انتشار وباء كورونا فى 18 دولة.





وأشار التقرير إلى حدوث انقسام داخل منظمة الصحة العالمية نتيجة عدم الإعلان المبكر عن حالة الطوارئ العالمية، وذلك للتعامل مع ازمة كورونا.





وأوضح التقرير أن منظمة الصحة العالمية صرحت بأنها حذرت مسبقا من جائحة انتشار فيروس كورونا.





وأكد التقرير أن الصين ضاعفت تمويل منظمة الصحة العالمية السنوات السابقة، ولكن تبقي الولايات المتحدة الداعم الأول والأقوى لمنظمة الصحة العالمية.





وأفاد التقرير أن قرار الرئيس الأمريكي بتجميد دعم بلاده للمنظمة سيؤثر عليها بالسلب لا محالة.



