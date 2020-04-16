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ديني

كيفية قضاء فوائت شهر رمضان

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:40 م
أفطرت 3 شهور من رمضان..
أفطرت 3 شهور من رمضان.. كيف يتم قضاءهم
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محمود ضاحي

تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال من سيدة تقول إنها أفطرت قرابة 3 شهور رمضان على مدار 3 سنوات .. كيف يمكن القضاء. 

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه بعدما تزول الأعذار يجوز القضاء ولو صيام يوم أو يومين كل أسبوع حتى تنتهي الثلاثة أشهر ، ولو صيام يومين فقط في الأسبوع ستكون المحصلة في السنة الواحدة 104 أيام .

وأكد أنه لا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة، بل متفرقة، سواء كل أسبوع يومًا أو كل شهر يومًا أو حسب ما يتيسر ذلك.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أفطرت فى رمضان ثم انتهى رمضان وتريد أن تجمع بين ما عليها من قضاء والست من شوال ففى هذه الحالة التفريق أولى وأثوب من الجمع.

وأضاف "ممدوح" خلال  إجابته على سؤال «ما حكم الجمع بين صيام القضاء والست من شوال؟»، أن المرأة التى عليها قضاء ايام من رمضان فالأفضل هو قضاء ما عليها من رمضان ثم لها أن تصوم الست من شوال.

وأشار الى أنه إذا كانت لا تستطيع ذلك وتريد ان تجمع بين النيتين فى الصوم فنص الفقهاء على أن ذلك "كافٍ" بمعنى ان من كان عليها قضاء من رمضان فتصومهم فى شوال فيحصل لها ثواب الستة من شوال ولكن بشرط أن تكون نيتها بقضاء الأيام التى عليها من رمضان وليس بصوم الستة من شوال، لأن الستة من شوال لن يكفى عن القضاء.


قضاء الصيام واجب على كل من أفطر في رمضان سواء بعذر أو بغير عذر و دَينُ لله عند العبد يجب قضاؤه قبل ان يدركه الموت سواء كانت هذه الأيام بعذر او بدون عذر المهم القضاء .. وقضاء الصيام يتغافل عنه كثير من الناس فيقضي ما عليه بدفع كفارة أو إطعام عن كل يوم مسكين وهذا غير جائز إذا كان لديك القدرة على الصيام والقضاء .
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