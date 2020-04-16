تصنيع كبائن تعقيم لمواجهة وباء كورونا في الإسكندرية "صور"

من جانبه، أوضح المهندس عمرو خميس، رئيس قسم البحوث والتطوير بالمجمع، أن كابينة التعقيم على شكل بوابة يمكن للعامل أو الموظف المرور منها لكي يكون آمن تمامًا قبل دخول مؤسسة العمل التابع لها، نظرا لكون الفيروس يمكن أن يتواجد على الملابس.



وأشار "خميس"، إلى أن الكابينة تعمل على التعقيم الكامل للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، موضحا أنها تحتوى على منظومة تعقيم تشمل من 6 إلى 8 رشاشات ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها.



