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أخبار العالم

الصليب الأحمر يحذر من زلزال اجتماعي في الدول العربية بسبب كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:42 م
ثورات واضطرابات بسبب
ثورات واضطرابات بسبب كورونا.. الصليب الأحمر يحذر من الفيروس
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سمر صالح
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.


وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس يجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.


وحثت اللجنة، في البيان الذي ذكرت فيه بالاسم سوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، السلطات في المنطقة المضطربة على الاستعداد "لتداعيات مدمرة محتملة" و"زلزال اجتماعي واقتصادي".

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