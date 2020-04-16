اقتراح بتخصيص يوما لعيد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي

تقدم النائب عمر وطني، عضو الهئية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بتخصيص يومًا في العام عيدًا للاطباء والعاملين في قطاع الرعاية الصحية ممن يعرضون حياتهم وحياة أهليهم للمخاطر لأجل أن يعيش الناس جميعًا في أمان، نظرًا لما يقدمونه في مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد والذي يعد انجازًا لجيش مصر الأبيض.





وقال "وطني"، أن التضحية التي يقدمها أبطال مصر من الجيش الأبيض في هذا الظرف الدقيق لا تقل بأي حال من الأحوال عن تضحيات أبطالنا في القوات المسلحة والشرطة، لذا لايوجد شك بأن الدولة سوف تتخذ من الإجراءات ما يتناسب مع هذه التضحيات.





وأضاف "وطني"، في بيان له، اليوم، أن ما يبذله هؤلاء الأطباء من جهود مضنية وتصدرهم الصفوف لحماية المجتمع من الوباء سوف يسطره التاريخ بحروف من نور في سجلاتهم الحافلة بالبذل والعطاء.



