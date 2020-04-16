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تعليم

تعليم الجيزة تنظم مسابقة لأفضل النماذج المتواصلة على منصة edmodo تنفيذا لتعليمات الوزير

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:32 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ياســـمين بدوي
عقد اليوم خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، والدكتور محمود الفولى وكيل المديرية ، اجتماعا مهما بقيادات المديرية والسادة مديرى عموم الإدارات التعليمية والموزعين العموم وذلك .

وقد تم خلال الاجتماع بحث الاستعداد والتجهيز لاعمال اللجان والاختبارات ، ودراسة وبحث المشكلات المالية ببعض الإدارات ووضع حلول لها ، ومناقشة موضوعات الصناديق الخاصة


كما طرح خلال الاجتماع إطلاق مسابقة متميزة يا جيزة بالتكنولوجيا الحديثة ، لتكريم أفضل النماذج المتواصلة على منصة edmodo بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

وتم خلال الاجتماع التشديد على متابعة تقديم أفضل الفيديوهات التعليمية على قناة مديرية التربية والتعليم بالجيزة على اليوتيوب ، لنخبة منتقاه من المعلمين بعد موافقة وتنقيح التوجيه العموم لجميع المواد الدراسية سواء تعليم عام وتعليم فنى خدمة تعليمية للجميع.
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