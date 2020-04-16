AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بالمخالفة لتعليمات الدولة.. تجمع مئات الباعة والمواطنين في سوق الألف مسكن.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:36 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور _كيرلس صلاح _ايهاب عيد
شهدت سوق الألف مسكن وسط القاهرة، ازدحاما بعد نزول الباعة الجائلين، على الرغم من اتخاذ الدولة عدة إجراءات لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، وكان من بينها إخلاء منطقتي العتبة والموسكى من الباعة الجائلين. 


على جانب آخر، توافد المواطنون إلى سوق الألف مسكن لشراء مستلزماتهم دون وعي منهم بالأضرار التي تنتج عن هذه التجمعات.  


ومن المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم أيديهم بعد استخدامها، حيث إن مواطنا واحدا مصابا قادر على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثه في العتبة.. عودة الباعة الجائلين وسط تواجد آلاف المواطنين .. فيديو

شلل مروري في شارع رمسيس وكوبري أكتوبر ..فيديو

العتبة قنبلة موقوتة.. زحام بالآلاف متجاهلين التحذيرات من فيروس كورونا.. فيديو

شاهد.. آلاف المواطنين في الموسكي رغم خطر الوباء القاتل

محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الباعة الجائلين بمنطقة العتبة "فيديو"

رغم غضب المواطنين والحكومة.. آلالاف يتحدون كورونا في أسواق العتبة .. فيديو

ترشيحاتنا

هاجمت أبو تريكة وسبّت متابعيها "هديكوا بالشبشب".. أزمات متكررة لـ داليا البحيري

معصية اعتاد عليها الناس تفسد الصوم في رمضان.. مفتي الجمهورية يحذر منها

5000 وفاة بفيروس كورونا في أمريكا خلال يوم واحد

إصابة أنجلينا جولي إيران بفيروس كورونا.. صور

الصليب الأحمر يحذر من زلزال اجتماعي في الدول العربية بسبب كورونا

بعد سخرية السوشيال.. 10 فوائد صحية من تناول الاسبرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. 5 علامات تخبرك بضرورة تقليل شرب القهوة

بإكسسوارت كثيفة.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

شهيد الواجب والتضحية.. شاهد صورة من "الأرز" للمقدم محمد الحوفي