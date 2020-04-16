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فيديوجراف.. ماذا فعل طبيب سعودي بعد إصابته بكورونا في أمريكا؟

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
الطبيب السعودى عبدالرحمن بن أحمد اللغبي طبيب زمالة أمراض الدم والأورام، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله في أحد المستشفيات بأمريكا.

الطبيب عبدالرحمن بن أحمد اللغبي شُفي من الإصابة وعاد للعمل من جديد وأشار إلى وجود دراسات طبية وتجارب سريرية تجرى حاليًا للخروج بأدوية ولقاحات ضد الفيروس.


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ولمزيد من التفاصيل حول ماذا فعل الطبيب السعودي بعد إصابته بالفيروس في أمريكا؟، تابعوا الفيديوجراف التالى.

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