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تعليم

تعرف علي شروط مسابقة "درع التميز " للطلاب والمدارس فى مهارات التعليم الإلكتروني

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:33 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالغربية
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أحمد على

أصدرت مديرية التربية والتعليم في الغربية اليوم، بيان إعلامي حول اشتراطات مسابقة أفضل مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية والتى تنظم تزامنا مع فعاليات العام الدراسي لسنة 2019 م – 2020 م تحت عنوان " درع التميز لبث روح التنافس وإكساب المهارات فى التعليم الالكتروني ومساعدة أولادنا وأولياء الأمور في عمل الأبحاث Edmodoبين الإدارات فى التفاعل على المنصة الإفتراضية .

وجاء ذلك بناء على توجيهات معالي الدكتور وزير التربية والتعليم بخصوص عمل المشاريع البحثيه . 

وصرح  ناصر حسن وكيل التربية والتعليم أن ضوابط مسابقة "درع التميز " فى مقدمتها جوائر محددة وعلى رأسها درع التميز لأفضل إدارة تعليمية ودرع التميز لأفضل مدرسة " ابتدائي – اعدادى – تعليم اساسى – تجريبي – خاصة – فنى " على مستوي المحافظة .

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وأشار وكيل الوزارة إلي  تخصيص جوائر لأفضل معلم مع المنصة عن كل إدارة تعليمية وأفضل خمسة طلاب على كل إدارة تعليمية  فيما حدد معايير التقييم لكل جائرة أفضل مدرسة  وعلى رأسها  التقييم السابق بالترم الاول من حيث الملفات والمتابعة الميدانية حسب معايير المحددة لذلك بينما تخصصت فى خدمة ومقترحات تفعيل المنصة الإلكترونية  .

كما أوضح ضرورة سرعة وصول الاكواد للطلاب ومدى تواصل المعلمين مع الطلاب وتفعيل الفصول الافتراضية والتواصل الفعال مع الطلاب وأولياء الأمور وتقديم الدعم الفني للجميع المعلمين والطلاب والطرق المبتكرة لتشجيع المعلمين للمشاركة على المنصة

تعرف علي شروط مسابقة "درع التميز " للطلاب والمدارس فى مهارات التعليم الإلكتروني
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