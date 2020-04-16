قصور الثقافة تشارك في مبادرة "اتعلم من بيتك"

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض فى مبادرة "اتعلم من بيتك" من خلال تقديم الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهيئة عدد من الدورات التدريبية المجانية أون لاين فى مجالات الحاسوب لتعليم "Office 2019، Windows 10، أساسيات برمجة الحاسب"، من خلال عدد من المدربين بنوادى تكنولوجيا المعلومات بقصور الثقافة على مستوى الجمهورية، مع تقديم شهادات معتمدة من شركة Microsoft.
وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19.
للاشتراك فى المبادرة يتم التواصل مع الإدارة العامة لنوادى التكنولوجيا بالهيئة عبر الميل التالى، [email protected]، أو من خلال التواصل بتطبيق WathsApp على رقم 01222517582، لتقسيم المتقدمين لهذه الدورات على مجموعات مع المدربين حسب التوزيع الجغرافى، ولمعرفة أى تفاصيل تخص المبادرة.