قصور الثقافة تشارك في مبادرة "اتعلم من بيتك"

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض فى مبادرة "اتعلم من بيتك" من خلال تقديم الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهيئة عدد من الدورات التدريبية المجانية أون لاين فى مجالات الحاسوب لتعليم "Office 2019، Windows 10، أساسيات برمجة الحاسب"، من خلال عدد من المدربين بنوادى تكنولوجيا المعلومات بقصور الثقافة على مستوى الجمهورية، مع تقديم شهادات معتمدة من شركة Microsoft.









وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19.



