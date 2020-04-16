إسرائيل قلقة من فجوة أمنية مع أعدائها بسبب تفشي كورونا

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مقالًا للكاتب "تال ليف رام" أنه في اليوم الذي سيجتاز العالم نقط الذروة في التعامل مع فيروس كورونا وعودة الناس إلى الشوارع، سنفهم وندرك الأثر الاستراتيجي لهذه الأزمة على العالم.

ويتوقع مسؤولو استخبارات إسرائيليون يفكرون بالفعل في اليوم الذي يلي ذلك، وأن يظهر نظام عالمي جديد حيث ستنمو كيانات عملاقة اقتصادية، والدول التي اعتبرت قوية وضعفت أثناء الأزمة ستقل قدراتها.

وقالت "معاريف" أنه إلى جانب المشاكل التي برزت لدينا في مدى الاستعداد والفجوات في إدارة الطوارئ، فإن تفشي الفيروس يعكس أيضًا نقاط القوة لدولة إسرائيل، وخاصةً في مجال التحكم في المعلومات والذكاء الاصطناعي والنماذج التنبؤية والرصد الإلكتروني، حيث تمت ترجمة نقاط القوة العسكرية الاستخبارية بسرعة في المساعدة في مواجهة كورونا بفضل قدرات الارتجال العالية والتكيف السريع، ويبدو أن منظومة الطوارئ الوطنية استقرت هذا الأسبوع وتعمل بكفاءة عالية جدًا الآن.

وتقدّر الاستخبارات الإسرائيلية أن الآثار بعيدة الأمد لأزمة كورونا ستكون لها تداعيات في الشرق الأوسط.

فعلى مدار التسعة أعوام الماضية كانت المنطقة في حالة اضطراب واجتاح وباء كورونا العديد من الدول وهي تواجه صعوبات اقتصادية بينما تنظم احتجاجات اجتماعية على أراضيها.

وقد فشلت نظم عديدة في إدارة حياتهم اليومية في بلادهم، وغير قادرين على التعامل مع الأزمة الحالية، ويبدو أنه بحلول عودة الجماهير إلى الشوارع سنواجه صدماتٍ أكبر.





وحسب تقديرات مصادر استخبارية أن عدد الوفيات في إيران أعلى بثلاثة أضعاف أو أربعة من العدد المعلن، ويبدو أن الجمهور الإيراني يعرف أن النظام يخفي الصورة الكاملة له، وفي إسرائيل حذرون من الإقرار بأن أزمة كورونا والوضع الاقتصادي الصعب ستعرض النظام للخطر في إيران لكن بمجرد عودة المواطنين إلى الشوارع القيود من المتوقع أن تزال في وقت مبكر من الأسبوع المقبل من المتوقع أن يكون التحدي الذي يواجه النظام الإيراني كبيرًا بشكلٍ خاص.

وإن محاولة النظام الاستفادة من الوضع الاقتصادي وتخفيف العقوبات لم تؤتِ ثمارها في هذه المرحلة، حيث أنهم في إسرائيل لم يلاحظوا محاولات إيرانية لاستغلال الوضع العالمي من أجل التقدم نحو القنبلة النووية.

دول أخرى من المحتمل أن تتأثر من كورونا، لبنان على سبيل المثال وستكون للوضع في لبنان تداعيات على مكانة حزب الله ووضعه الاقتصادي.

وفي إسرائيل لاحظوا في الأسبوع الماضي محاولات حسن نصر الله لتحقيق الاستقرار من خلال خطاب إلى الأمة، وإطلاق خطة اقتصادية وبدء جهود مساعدات مدنية، وفي إسرائيل لاحظوا انخفاضًا كبيرًا في إرساليات السلاح من إيران إلى حزب الله، وهذا أيضًا سبب في انخفاض مستوى نشاطات سلاح الجو في المنطقة في الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، ضع في اعتبارك أنه حتى ولو تضاءلت التهديدات الفورية في أوقات الشدائد، يميل أعداء إسرائيل إلى سحب صمامات الضغط الخاص بهم في الداخل إلى الخارج، وسيناريو كهذا غير متوقع من لبنان لكنه قد يحدث من قطاع غزة.

المنظومة الأمنية منحت حماس درجة جيدة في إدارة أزمة كورونا في غزة، ويقدّر أنه لا يمكن معرفة عدد مرضى كورونا في القطاع، وانتشار دراماتيكي للمرض أمر يزعج إسرائيل التي تخشى من إمكانية فقدان السيطرة، والجهات الأمنية لدينا مستعدة لسيناريوهات مختلفة بما في ذلك محاولات الجماهير للوصول إلى السياج وإطلاق الصواريخ كوسيلة لممارسة الضغط وخيارات أخرى قد تجعل الصورة أكثر تعقيدًا.

في الوقت الحاضر، لا يبدو أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار يسعى إلى تصعيد على الرغم من التهديد الصريح من جانبه. وقد فهمت المنظومة الأمنية من كلامه أن وسائل الإعلام هي طريقة لإجراء المفاوضات ووسائل ضغط لتلقي المساعدات والتمويل ووسائل مكافحة المرض.

أيضًا إذا لم يقولوا ذلك بصراحة، حماس في واقع الشرق الأوسط تحتاج إسرائيل معها وليس ضدها. وليس من قبيل المصادفة يحاول الطرفان حاليًا التقدم في صفقة تبادل الأسرى والمفقودين، وبذلك إلى جانب التهديدات في غزة والقدس يلاحظون فرصًا وأنه على الرغم من ذلك فلازالت هناك فجوات كبيرة، وفي إسرائيل يعتقدون بأن احتمال التقدم ليس كبيرًا.

وفي هذه المرحلة تفضل حماس عدم الدخول في مواجهة مع إسرائيل بل الاستمرار بمسار التسوية الذي يخدم حماس في مواجهة كورونا، والصورة تتغير إذا انتشر المرض هناك بشكلٍ كبيرٍ في القطاع، ويلاحظ حينها أن حماس ستوجه النار تجاه إسرائيل أيضًا في محاولة فرض مساعدة هامة جدًا.

أيضًا أداء المهام من قبل السلطة الفلسطينية في انتشار المرض حظي بدرجة اهتمام جيدة من قبل المنظومة الأمنية، حيث عملت السلطة بكفاءة وبشكلٍ منظم وبتنسيقٍ كاملٍ مع إسرائيل حتى في الجانب الأمني وأيضًا في الجانب المدني.



