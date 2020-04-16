نمبر وان الحقيقي.. مغردون يدشنون هاشتاجا لخالد النبوى

#منصور_الدهبي_مش_خدام_حد وترجع هذه الجملة من فيلم النجم خالد النبوى "يوم وليلة"، وجاء ذلك بعدما تداول رواد تويتر مقطع من الفيلم أشادوا فيه بتمثيل خالد النبوى والذى قال فيه جملته "منصور الدهبى مش خدام حد".

وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى:

بجد اشكرك من كل قلبى ي فنان ومبدع السميما المصريه وبلا منافسRose

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.





وتدور أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.‎