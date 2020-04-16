نمبر وان الحقيقي.. مغردون يدشنون هاشتاجا لخالد النبوى

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر #منصور_الدهبي_مش_خدام_حد وترجع هذه الجملة من فيلم النجم خالد النبوى "يوم وليلة"، وجاء ذلك بعدما تداول رواد تويتر مقطع من الفيلم أشادوا فيه بتمثيل خالد النبوى والذى قال فيه جملته "منصور الدهبى مش خدام حد".
وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى:
بجد اشكرك من كل قلبى ي فنان ومبدع السميما المصريه وبلا منافسRose
عشت مع الفيلم متعه مش عاديه Ok hand
فيلم محترم جدا بيبن ان مصر زيها زى كتير دول فيها الخير والشر والناس النضيفه والناس اللى مش كويسه
اشكرك من كل قلبى ❤Waving hand.
-بجد خالد النبوي ده اعظم ممثل ده نمبر وان الحقيقي #منصور_الدهبي_مش_خدام_حد
-العالمي ، الفيلم حاجه كدا فخامه
#منصور_الدهبي_مش_خدام_حد
#منصور_الدهبي_مش_خدام_حد فيلم فاخر من الأخر الله ينور عليك يافنان
شاااابووو بجد اقسم بالله نمبر ون ، #منصور_الدهبي_مش_خدام_حد
يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
وتدور أحداث الفيلم في يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.