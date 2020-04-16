صندوق "تحيا مصر"يوضح الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا".. فيديو"

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن التكليف الرئاسي لصندوق "تحيا مصر" فيما يخص المصريين العائدين من الخارج يندرج تحت العديد من التكليفات التى يختص بها الصندوق، وذلك لمعاونة الدوله فى تنفيذ العديد من المشروعات أو مواجهة الازمات والكوارث.





وأشار محمد مختار، خلال حواره ببرنامج"صباحك مصري" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، إلي أن صندوق"تحيا مصر" اطلق مبادرة "نتشارك هنعدي الازمة" لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلي أن دور الصندوق الاساسي هو التشارك والتعاون، موضحا أن الحجر الصحى للعائدين من خارج هو أحد ادوار الصندوق للتصدى لجائحة فيروس كورونا.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، أن صندوق "تحيا مصر" لدية شقين أساسيين للتعامل مع فيروس كورونا، أولهم: التنسيق الدائم مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد، بالإضافة إلي ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك للوقوف علي الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية فى مصر.





وأوضح"مختار"، أن التنسيق نتج عنه توفير 1000 ماكينة مخصصة لحقن السوائل الحرجة ، بالإضافة إلي توفير 200 جهاز تفس صناعى، لافتا إلي أن الفترة القادمة ستشهد توفير 124 جهاز تنفس إضافي ،وذلك فى أطار تدعيم القطاع الطبي لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد علي أن الصندوق يعمل علي توحيد جهود المجتمع المدنى بجانب جهود الحكومة وذلك لمواجهة تدعيات أنتشار فيروس كورونا.