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محافظات

جلسات تطعيم وخدمات طبية لأهالي منشية نيازي بمغاغة في المنيا

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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ايمن رياض

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، الاستمرار في تقديم كافة الخدمات الصحية لأهالي قرية منشية نيازي التابعة لمركز مغاغة، وذلك عقب وضع مجموعة من الأسر تحت الحجر الصحي المنزلي.


وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان، الخميس، أن الخدمات الصحية المقدمة للقرية شملت جلسات تطعيم خارجية للأطفال داخل القرية، بالإضافة لوجود عيادات طبية متنقلة لخدمة أهالي القرية ومتابعة حالات المخالطين.


وذكر أن الإجراءات التي تقوم بها المديرية من توفير كافة الرعاية الطبية الوقائية والصحية لأهالي قرية منشية نيازي تتم تحت إشراف إدارة الطب الوقائي بمركز مغاغة، كما يتم توزيع حصة الالبان للأطفال داخل القرية.


من جانبه ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا ان هذه الإجراءات ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي المنزلي وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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