غاندي يطالب الحكومة الهندية بتوخي الحذر قبل رفع حظر كورونا

حذر راؤول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الهندي، الحكومة الهندية من إعادة ممارسة المواطنين لأنشطتهم، قبل إجراء المزيد من الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا على مدى أوسع، مشيرا إلى أن الفيروس سينتشر مرة أخرى بمجرد إزالة الحظر المنزلي بدعوى أن الإقفال ليس سوى "زر إيقاف مؤقت" وليس "حل".





وحث زعيم المؤتمر راؤول غاندي الحكومة اليوم الخميس- خلال مؤتمر صحفي افتراضي، على تكثيف اختبار فيروس كورونا. وقدم رئيس الكونجرس السابق- البرلمان- اقتراحات مختلفة للحكومة لمعالجة الأثر الاقتصادي لوباء COVID-19.





وأشار غاندي إلى حث الحكومة على توسيع نطاق الاختبار قائلا:"معدل الاختبار في الهند منخفض للغاية حيث يبلغ 199 لكل مليون حتى الآن". مضيفا: "بلغ متوسط اختباراتنا 350 اختبارًا لكل منطقة. يجب أن نكون قادرين على تكثيف الاختبار. أيضًا ، الاختبار عشوائي للحصول على فكرة جيدة عن مكان انتقال الفيروس".





واقترح زعيم حزب المؤتمر توسيع نطاق الاختبار وإجراء رسم تخطيطي لكيفية تحرك الفيروس. "وأضاف أن الاختبار هو سلاحنا الرئيسي ضد الفيروس.





من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 12 ألفا و380 حالة، والوفيات إلى 414، فيما بلغت حالات التعافى بلغت 1489، رغم إغلاق البلاد لمدة ثلاثة أسابيع.

وقد مددت السلطات فى الهند ، يوم الثلاثاء، الماضى، الإغلاق حتى 3 مايو، المقبل على مستوى البلاد لسكانها البالغ عددهم 1.3مليار نسمة

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودى فى خطاب للأمة بثه التلفزيون، إن التحدى يكمن فى منع انتشار الفيروس إلى مناطق جديدة من البلاد، لكنه عبر عن أمله فى أن يتم تخفيف بعض القيود الأسبوع المقبل فى المناطق الأقل تضررا للسماح بالأنشطة الأساسية.