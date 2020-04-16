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فن

وفاة الممثل بروس مايرز بطل مسرحيات شكسبير

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
توفى الممثل البريطانى بروس مايرز، عن عمر ناهز 78 عاما، حيث اشتهر بروس مايز بأنه رافق المخرج المسرحى الشهير بيتر بروك فى الكثير من أعماله فى فرنسا.

وأعلن خبر الوفاة مسرح "بوف دو نور" فى بارس، وقال بيتر بروك (95 عاما) فى بيان صادر عن المسرح الباريسى الذى أنعشه فى السبعينيات: "غادرنا الممثل المتميز بروس مايرز وهو قامة مسرحية كبيرة".

جدير بالذكر أن الممثل البريطانى بروس مايرز الذى كان مخرجا أيضا، ولد عام 1942 فى رادكليف في إنجلترا، وشارك في الكثير من أعمال بروك، لا سيما مسرحيات لـ وليام شكسبير من بينها "تيمون الأثيني" (1974) و"لصاع بالصاع" (1978) و"العاصفة" (1990) و"هامليت" (2000).

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