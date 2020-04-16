لليوم الثاني.. محافظ المنيا يتابع إزالة أبراج مخالفة بـ أبوفليو

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي الإزالات المنفذة في الفترة من 25 مارس وحتى أمس الأربعاء 15 إبريل، بلغ 609 حالات على مساحة 2180 فدانا و7 قراريط و2 سهم على الأراضي الزراعية، و588 حالة ازالات مبان على مساحة 61664 مترًا مربعًا.

وتابع المحافظ أعمال الازالة التي شملت عددا من الأبراج بالمنطقة، بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق مع جميع الاجهزة.

وتابع المحافظ أعمال الازالة التي شملت عددا من الأبراج بالمنطقة، بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق مع جميع الاجهزة.

وتابع المحافظ أعمال الازالة التي شملت عددا من الأبراج بالمنطقة، بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق مع جميع الاجهزة.

وأوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.

وأوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.

وأوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.