لليوم الثاني.. محافظ المنيا يتابع إزالة أبراج مخالفة بـ أبوفليو

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي الإزالات المنفذة في الفترة من 25 مارس وحتى أمس الأربعاء 15 إبريل، بلغ 609 حالات على مساحة 2180 فدانا و7 قراريط و2 سهم على الأراضي الزراعية، و588 حالة ازالات مبان على مساحة 61664 مترًا مربعًا.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، الخميس، لاستكمال أعمال تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والابراج المخالفة بمنطقة القرداحي بأبوفليو بشرق النيل.
وتابع المحافظ أعمال الازالة التي شملت عددا من الأبراج بالمنطقة، بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق مع جميع الاجهزة.
جاء ذلك بحضور، محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء إيهاب البطران مساعد مدير الامن ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا.
وأوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.
وكان المحافظ قاد عددا من الحملات المكبرة، لإزالة التعديات منها احدى الحملات التي نجحت في استرداد ألف فدان تقريبًا لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي ارض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهي عبارة عن ارض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة.