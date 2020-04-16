نجمات الغناء يغنين لـ غادة عبد الرازق.. نوال الزغبي لـ سلطانة المعز .. اليسا الاكثر تعاونًا بتتر مسلسلين .. وشيرين تتألق بمشاعر حكاية حياة

-10 نجمات شاركن في غناء تترات مسلسلات غادة عبد الرازق منذ اولى بطولاتها في الدراما

-تتر جربت تموت وبتفرج على الايام من انجح تترات المسلسلات الرمضانية





على مدار 10 سنوات تتواجد الفنانة غادة عبد الرازق بقوة في السباق الرمضاني وتنافس بشراسة حتى حملت لقب " فينوس الدراما العربية" بأدوار مختلفة ومركبة وجريئة من خلال مسلسلات جمعتها بكبار مخرجي الدراما المصرية.





وبعدما اصبحت غادة عبد الرازق اسما لا يستهان به في عالم الدراما وصاحبة نسب مشاهدات عالية في مصر والخليج ، حرصت كبار المطربات العربيات على غناء شارة مسلسلاتها ايمانا منهن بنجاح العمل حتى قبل عرضه في الموسم الرمضاني.





مسلسل سلطانة المعز :





وقع اختيار النجمة غادة عبد الرازق على النجمة الذهبية نوال الزغبي لتكون بطلة تتر مسلسلها الجديد " سلطانة المعز" بأغنية " اتحاربت".

وغردت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة.. سلطانة المعز".









- مسلسل حدوتة مرة :





قدمت انغام شارة مسلسل حدوتة مرة التي شاركت به غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2019 في اول تعاون فني بينهما.





وكشفت غادة عبد الرازق ان انغام لم تحصل على اجر مقابل غناء تتر المسلسل، من كلمات ايمن بهجت قمر، لجن وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم.





-ضد مجهول :





تعاونت الفنانة اللبنانية اليسا للمرة الثانية مع غادة عبد الرازق وغنت لها تتر مسلسل ضد مجهول الذي حمل اسم " عشفت وشفت" وحقق نجاحا كبيرًا في رمضان 2018.





الاغنية من كلمات تامر حسين والحان عمرو مصطفى وتقول كلمات الاغنية :"





يهدالي بال إزاي وإزاي أنام وأرتـــــــــــــاح

مبقتش متطمنة ومخوّنة الباقييــــــــــــــن

ولا للي سابنا ومشي بنجيبو بعد مـــــــا راح

ولا الحياة تضمن في وسط ناس خاييـــــــن

أنا عشت وشفت الجبروت الرحمة ياهــل الله

الناس مستهونة بالموت ويا رب صَبّرنـــــــا

دنيا وللا عايشين مع ديابـــــــــــــــــــــــــــة

عجبي ع اللي فَكرها متسابــــــــــــــــــــــــــــ









-ارض جو





وفي رمضان 2017، اختارت غادة عبد الرازق الديفا سميرة سعيد لغناء تتر مسلسل ارض جو، ورغم ان المسلسل لم يحقق نجاحًا كبيرا انذاك الا ان اغنية ارض وجو كانت ضمن افضل تترات السباق الرمضاني قبل عامين.





الاغنية من كلمات محمود عبد الله والحان اشرف سالم.









-الخانكة :





وكان تتر مسلسل الخانكة الذي قامت بغنائه المطربة بوسي وحمل اسم " بتفرج على الايام" من انجح تترات مسلسلات غادة عبد الرازق على الاطلاق واكثرها شهرة.





وتقول كلمات الاغنية " ولا شايفة ولاسامعة وفي عنيا الدموع لامعة وبتفرج على الايام وهي رايحة مش راجعة.. بخطي الصعب سور ورا سور وعكس الجاذبية بدور واروج المس شعاع النور الاقي الشمس مش طالعة".









-الكابوس :





وخرجت غادة عبد الرازق عن الاطار الذي تتبعه في اختيار الصوت الذي سيقدم حكاية مسلسلها في تتر غنائي وذلك في مسلسل الكابوس حيث قام بغناء التتر الفنان اللبناني ادم " حب ياذي".





الاغنية من كلمات ايمن بهجت قمر، الحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم.









-السيدة الاولى :





وفي موسم رمضان 2014، غنت الفنانة السورية اصالة نصري اغنية " حبة ظروف" شارة مسلسل السيدة الاولى ومازلت الاغنية من انجح اغاني اصالة ودائما ما تقدمها في حفلاتها الغنائية.





الاغنية من كلمات مؤمن سالم والحان وتوزيع محمد رحيم.









-حكاية حياة :





ورغم الخلافات التي نشبت بين المخرج محمد سامي وشيرين عبد الوهاب الا ان غادة عبد الرازق اقنعتها بغناء شارة مسلسل " حكاية حياة"، التي حملت اسم " مشاعر".





وتعد اغنية مشاعر واحدة من افضل اغاني شيرين في مسيرتها الفنية وساهمت في الترويج لمسلسل بشكل كبير.









-مع سبق الاصرار :





في اول تعاون بين اليسا وغادة عبد الرازق في مسلسل " مع سبق الاصرار" من خلال اغنية "جربت تموت"، احدث هذه الشارة تغيرا كبيرا في مسار تترات مسلسلات رمضان ومن هنا تحول الموسم الرمضاني لمنصة منافسة شرسة بين نجوم الغناء.









-سمارة :





شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في غناء تتر مسلسل سمارة، الذي عرض في رمضان 2011 وتميزت الاغنية بالايقاع الشعبي الذي عكس قصة المسلسل المعتمد على حكاية داخل حي شعبي لسيدة تدعي سمارة.





وتقول كلنات الاغنية "خطوه سماااره بتقيد في نار اهل الحاره حلاوه سماااااره مش عايزه كلام و لا عايزه اماره لما بتدلع كله يقوم و الدنيا تولع و مفيش نوم ".









-زهرة وازواجها الخمسة :





مع اول بطولة مطلقة للفنانة غادة عبد الرازق في الدراما المصرية، قدمت مسلسل زهرة وازواجها الخمسة في 2010 وغنت شارة المسلسل الفنانة المغربية جنات.







