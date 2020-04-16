AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مترو الأنفاق ينقل أمس مليونا و48 ألف راكب

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:40 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
Advertisements
حمادة خطاب

نقل مترو الأنفاق أمس الأربعاء مليونًا و48 ألف راكب على الخطوط الثلاثة للمترو، ليزيد عدد الركاب عن الأربعاء الماضى بـ120 ألف راكب تقريبًا، حيث كان عدد الركاب فى الأربعاء الماضى 927402 راكب.


بينما نقلت قطارات السكة الحديد أمس وفق بيان الوزارة  374779 ألف راكب.


 كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلقت كلا منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.


وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات أن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.


وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير النقل يكلف برفع تقارير يومية حول إجراءات التعقيم في المحطات والقطارات

البرلمان يطالب بتعميم تجربة النقل لمواجهة كورونا بجميع الوزارات والمحافظات

وزارة النقل: 968 ألف راكب استخدموا المترو الإثنين و346 ألف بالسكة الحديد

وزارة النقل: ٨٩٩ ألف راكب تنقلوا بالمترو أمس و٢٣٠ ألف استخدموا السكة الحديد

942.733 راكب استخدموا مترو الأنفاق أمس.. و342.8 بالسكة الحديد

النقل: المترو نقل بالأمس 394 ألف راكب والسكة الحديد 211 ألفاً

ترشيحاتنا

ارتفاع قياسي.. المغرب يسجل 227 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

المركزي: على البنوك احتساب فوائد تأجيل الأقساط ٦ أشهر وإبلاغ العملاء بها

بشرة خير .. القوى العاملة: مد صرف منحة الـ 500 جنيه في حالة التخلف لتصبح 5 أيام

الرقابة الإدارية: ضبط 318 الف كمامة وقفاز وعبوة مستلزمات تجميل بـ 4 محافظات

الأسابيع القادمة حرجة.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

شيري عادل تنعي الفنان الراحل أحمد دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. 5 علامات تخبرك بضرورة تقليل شرب القهوة

بإكسسوارت كثيفة.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

شهيد الواجب والتضحية.. شاهد صورة من "الأرز" للمقدم محمد الحوفي