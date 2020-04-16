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محافظات

خالفوا قرارات الحظر.. ضبط عربة مأكولات متنقلة ومطاعم غير ملتزمة بالشرقية

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمرور الميدانى على كافة الانشطه التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع  الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والكافيتريات،والكافيهات، والكازينوهات،والملاهي، والنوادي الليلية،والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعه الثامنه مساءً.


وبحسب بيان، الخميس، قامت "سناء فوزى" رئيس حى ثان الزقازيق بقيادة حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرارات الغلق وتم ضبط عربة مأكولات سريعة بمنطقه فلل الجامعة بمدينة الزقازيق تعمل بالمخالفة لقرار  رئيس مجلس الوزراء.


تم التحفظ علي العربة و إيداعها بمشتملاتها بمخازن رئاسة حي ثان وتحرير محضر ضد صاحبها واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.


ومن جانبه فقد قام " حسنى الحاجرى" رئيس مركز ومدينة منيا القمح بحمله بالاشتراك مع قوات الشرطه للمرور على المحال التجاريه بنطاق المركز للتأكد من التزامهم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء فتم ضبط بعض المطاعم بقرية العزيزية بشارع السوق تعمل بالمخالفه لقرار رئيس مجلس الوزراء ، فتم غلقها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال اصحابها وتم التنبية عليهم بضرورة الإلتزام بقرار الغلق وذلك لعدم انتشار الآوبئة والأمراض والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب محل جزارة بشارع سعد زغلول  بالمدينة لمحاولتة نصب شادر خشبى كبير امام المحل مما يتسبب فى اشغال الطريق العام فتم فك الشادر  وعدم السماح لأى مواطن بإستغلال الظروف التى تمر بها البلاد فى ارتكاب مخالفات غير قانونية.

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