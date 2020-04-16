فلسطين تغلق بلدة العبيدية بعد تفشي كورونا

أغلقت بلدة العبيدية الفلسطينية شرق بيت لحم بشكل كامل، بعد تسجيل إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلدة.





وقال رئيس بلدية العبيدية ناجي ردايده، اليوم الخميس، إنه تم إغلاق البلدة بشكل كامل، للحد من تفشي الوباء وسلامة المواطنين، خاصة في محيط المنطقة التي ظهرت بها حالة الإصابة، كذلك مداخل البلدة الرئيسة، والمحلات التجارية التي كان يسمح لها بمزاولة العمل.





وأضاف أنه تم اغلاق بعض الطرق الفرعية في البلدة للحد من تحركات المواطنين، مع التأكيد على تحديد دائرة المختلطين بالمصاب، مشيرا الى انه سيتم اليوم العينات للمخالطين.





وأشار ردايده، الى انه فور الإعلان عن الإصابة تم تعقيم عدد من الاحياء والشوارع، على ان يتم استكمال ذلك اليوم.