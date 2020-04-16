7 حيل بسيطة للحفاظ على سيارتك سليمة خلال حظر التجوال

وجود الكثير من الناس حول العالم عالقين داخل منازلهم أثناء فترات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال للحد من تفشي فيروس كورونا التاجي، مما سيترتب عليه عدم استخدام السيارة لأيام أو حتى أسابيع مرة واحدة.





الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل خاصة للمركبات القديمة قليلًا، ويؤدي إلى عدم عمل السيارة بسلاسة، أو حتى البدء في تشغيلها مرة أخرى عند انتهاء الحظر.





ولمساعدة السائقين في الحفاظ على سياراتهم جاهزة للعمل مرة أخرى، أصدرت شركة السيارات العالمية لكزس قائمة من النصائح المفيدة التي يجب اتباعها، بما فيها نصائح حول كيفية تخزين سيارتك بشكل صحيح، ومكان الاحتفاظ بالمفاتيح بأمان لمنع جفاف بطاريتها.





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1. افصل فرامل الانتظار

قد يكون من المفيد ترك السيارة مع تعشيق فرامل الانتظار ولكن لا تفعل ذلك إلا إذا كنت متأكدًا من أن السيارة على مستوى الأرض ولن تتحرك، تأكد من تعيين ناقل الحركة على "P" للحديثة، وإذا كان لديك سيارة يدوية (مانيوال)، فضعها في الترس الأول، وقم بوضع أسافين أو أقراص - إذا توافرت - تحت العجلات.





2. ضع المفاتيح بعيدًا

إذا كنت لا تخطط لقيادة سيارتك لفترة طويلة، فضع المفتاح الذكي (الأوتوماتيكية) في مكان آمن ولا تحمله معك في جيبك، سيمنع هذا السيارة من "الاستيقاظ" بلا داعٍ إذا حدث وتجولت بالقرب منها في المرآب أو الممر.





3. تحقق من ضغط الإطارات

تحقق من تزويد الإطارات بالكامل إلى المستوى الموصى به، قد يكون من الجيد تكرار هذه العملية عندما تقود سيارتك لأول مرة بعد فترة طويلة من عدم النشاط، يمكنك العثور على مستوى الضغط الصحيح لسيارتك في دليل السائق، أو من خلال البحث عبر الإنترنت.





4. التخزين الصحيح للسيارة

- نظف السيارة جيدًا من الداخل والخارج وإذا كنت تخزنها في مرآب (جراج)، فتأكد من أنها جافة تمامًا قبل ركنها.







- إذا كانت سيارتك مجهزة بنظام عدم العمل لفترة طويلة فسيتم تنشيط وظيفة توفير البطارية تلقائيًا لمنع تفريغ البطارية 12 فولت.





- يجب عليك أيضًا تخزين مفتاح السيارة بعيدًا عن الأبواب الخارجية لمنزلك، لمنع اللصوص من محاولة التقاط إشاراته وسرقة السيارة.





5. نصيحة حول بدء تشغيل سيارتك بالبنزين أو الديزل بانتظام

تحتوي العديد من سيارات البنزين والديزل على بطارية 12 فولت فقط، والتي توفر الطاقة لبدء تشغيل المحرك، فيحتاج محرك البنزين والديزل التقليدي إلى التشغيل لمدة 20 دقيقة تقريبًا لإعادة شحن ما تم استخدامه بواسطة البطارية لبدء تشغيله، وللحفاظ على البطارية ينصح بتشغيل المحرك لفترة من الوقت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، يختلف طول الوقت المطلوب لشحن البطارية وفقًا للطراز.





6. الحفاظ على شحن البطارية

إذا كان لديك شاحن بطارية 12 فولت، أو شاحن لوحة شمسية، وكنت واثقًا من استخدامه فهذا خيار جيد للحفاظ على البطارية مشحونة بالكامل في الوقت الذي يتم ركنها فيه لفترة طويلة من الزمن، كذلك يمكنك الاستعانة بشاحن ذكي لكنه مكلف.





7. نصيحة حول بدء الهجين الخاص بك بانتظام



تحتوي السيارات الهجينة بشكل عام على بطاريتين:

بطارية 12 فولت (التي تشغل أنظمة مثل المصابيح الأمامية والصوت) وبطارية نظام هجين عالية الجهد (التي تزود الطاقة لبدء تشغيل محرك الاحتراق وقيادة المحركات الكهربائية).





إن أبسط طريقة للحفاظ على الشحن في كل من هذه هي ببساطة من خلال إجراء بدء التشغيل العادي، إذ توصي لكزس بترك السيارة في وضع "جاهز" لمدة 60 دقيقة تقريبًا (لا حاجة لإبقاء قدمك على الفرامل) قبل إيقاف تشغيلها مرة أخرى وتكرار العملية كل أسبوعين.