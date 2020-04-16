AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

«تضامن الشرقية» تقدم مساعدات مالية عاجلة للسيدات المتضررات من كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تقديم مساعدات مالية عاجلة من مديريه التضامن الاجتماعي للسيدات المتضررات من تداعيات فيروس كورونا المستجد  وذلك لمده ثلاثة اشهر لتعينهن علي قضاء متطلبات الحياة ولمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد منه. 


وقال المحافظ، في بيان، الخميس، إن ذلك جاء عقب قيام فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقيه برئاسه الدكتورة عايده عطيه بحصر السيدات المتضررات من تداعيات فيروس كورونا المستجد للعرض علي المحافظ لإتخاذ مايلزم في هذا الشأن.


علي الفور وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات ماليه عاجله للسيدات المتضررات والبالغ عددهن 200 سيده ولمدة ثلاثة اشهر.


من جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه بناء علي تعليمات المحافظ ستقوم مؤسسة التكافل بصرف المساعدات الماليه العاجله ولمدة ثلاثة أشهر للسيدات المتضررات من تداعيات فيروس كورونا المستجد لرفع العبء والمعاناة علي كاهلهن.


وقدمت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة لمساعدة السيدات الأقل دخلاً وتوجيه مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة لهن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وجه بمساعدات عاجلة للمحتاجين.. تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين

القباج توجه بصرف إعانة عاجلة لسيدة الشرقية عايدة.. صور

تعويض المتضررين من السيول وتخفيض الإيجارات.. 10 قرارات من محافظ جنوب سيناء لمواجهة كورونا

3 وزراء يبحثون الإجراءات التنسيقية لدعم العمالة المتضررة من تداعيات وباء كورونا

إجراءات جديدة لدعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا.. تعرف عليها

بتبرعات فاقت التوقعات.. استجابة واسعة لمبادرة الناس لبعضهم لدعم العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ "طارق 40" بالمنطقة الشمالية العسكرية .. صور

الأمن يكشف لغر اختفاء أكياس الدم والبلازما من مستشفى بالمنوفية

بيان جديد من التعليم بشأن آليات إعداد أبحاث طلاب المدارس

معصية اعتاد عليها الناس تفسد الصوم في رمضان.. مفتي الجمهورية يحذر منها

الداخلية: الإفراج عن 460 من نزلاء السجون

احذري منها.. علامات جسدية في جسم الطفل تشير لإصابته بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 حيل بسيطة للحفاظ على سيارتك سليمة خلال حظر التجوال

تصميم مصري ويعقم 25 شخصا في الدقيقة.. صدى البلد داخل أول ممر تعقيم ذاتي

احذر .. 5 علامات تخبرك بضرورة تقليل شرب القهوة