«تضامن الشرقية» تقدم مساعدات مالية عاجلة للسيدات المتضررات من كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تقديم مساعدات مالية عاجلة من مديريه التضامن الاجتماعي للسيدات المتضررات من تداعيات فيروس كورونا المستجد وذلك لمده ثلاثة اشهر لتعينهن علي قضاء متطلبات الحياة ولمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد منه.





وقال المحافظ، في بيان، الخميس، إن ذلك جاء عقب قيام فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقيه برئاسه الدكتورة عايده عطيه بحصر السيدات المتضررات من تداعيات فيروس كورونا المستجد للعرض علي المحافظ لإتخاذ مايلزم في هذا الشأن.





علي الفور وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات ماليه عاجله للسيدات المتضررات والبالغ عددهن 200 سيده ولمدة ثلاثة اشهر.





من جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه بناء علي تعليمات المحافظ ستقوم مؤسسة التكافل بصرف المساعدات الماليه العاجله ولمدة ثلاثة أشهر للسيدات المتضررات من تداعيات فيروس كورونا المستجد لرفع العبء والمعاناة علي كاهلهن.





وقدمت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة لمساعدة السيدات الأقل دخلاً وتوجيه مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة لهن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.