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سيارات

حظر التجوال قد يتسبب في تلف إطارات السيارة.. 4 طرق للمحافظة عليها

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:02 م
إطارات السيارة
إطارات السيارة
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عزة عاطف

قد يتسبب ركن السيارة لفترات طويلة في ظل  تفشي فيروس كورونا والتزام الناس بيوتهم وفقًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وهو ما قد يحدث الفل كبيرا لإطارات سيارتك، إليك 4 حيل للمحافظة على الإطارات سليمة طوال فترة حظر التجوال:

قم بفحص وتنظيف إطارات سيارتك
استخدم وقت فراغك الجديد في منح الإطارات نظافة وتضميد للحماية من الأوساخ على الطريق أو الأشعة فوق البنفسجية التي قد تتسبب في تآكل المطاط، امنحهم فحصًا سريعًا باستمرار لتجنب الضرر.

ارفع السيارة
الإطارات على وجه الخصوص، لا تحب الجلوس في نفس الوضع لفترات طويلة جدًا، لأن وزن السيارة يضغط على الإطار مما قد يتسبب في وجود بقعة مسطحة، لذا فإن استطعت، ارفعها عن الأرض على رافعة السيارة أو الحوامل.

توزيع الوزن على الإطارات
إذا كان لديك مساحة وآمنة للقيام بذلك، يمكنك أيضًا دفع سيارتك للأمام أو للخلف من حين لآخر لتوزيع الوزن.
ملاحظة: لا تستخدم المحرك للقيام بذلك، لأنك ستفرغ بطاريتك.

اركنها في الظل
لا تحب الإطارات التعرض للأشعة فوق البنفسجية، لذلك إذا كان بإمكانك إيقاف السيارة في الظل أو إخفائها في المرآب، فهذا أمر رائع.

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