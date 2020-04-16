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تعليم

إلغاء الترم الثاني.. ترقب وقلق بين طلاب الجامعات قبل تحديد مصير الامتحانات

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:11 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
حالة من الترقب والقلق سيطرت علي طلاب الجامعات في انتظار انعقاد الاجتماع الشهري المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل والذي سيتم خلال تحديد مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وفعل الطلاب عدد من الهاشتاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، مثل #الغاء_الفصل_الدراسي_الثاني ، #الغاء_الترم_التاني ، #وزير_التعليم_العالي ، والذي طالب من خلاله الطلاب بإلغاء الامتحانات حرصا علي سلامتهم في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأكد محمد صالح احد الطلاب عبر الهاشتاج خوفه من اتخاذ القرار بإجراء الامتحانات بعد 30 مايو كما هو مقرر بالاجتماع الاخير للمجلس الأعلى للجامعات، مما قد يعرض حياته وحيات زملائه للخطر بسبب الفيروس.

بينما قالت ميرنا محمود: المشكلة تتمثل في عدم استيعابها للمواد الدراسية عبر التعليم عن بعد مما يجعلها غير مستعدة لخوض الامتحانات، معربة عن تخوفها من الرسوب هذا العام.

وأشار محمد مجدي، إلى أنه لا يؤثر عليه عمل الامتحانات في موعدها إنما ما ينتظر معرفته هي  كيفية إجرائها، في ظل انتشار كورونا مطالبا مراعاة خوف الطلبة وحفظ سلامتهم بوجود مسافات كافية وعدم تعرضهم للتواجد في أماكن مزدحمة.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل اجتماعه الشهري عن طريق الفيديو كونفرانس، والذي يشارك فيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير و والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع رؤساء الجامعات.


ويتناول الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة على رأسها آخر تطورات منظومة التعليم عن بعد وموعد الامتحانات ومناقشة شكل الامتحانات وكيفية إجرائها.
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