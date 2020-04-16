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فن

مي سليم تقلد فاتن حمامة.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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شيري نبيل
نشرت مي سليم فيديو عبر حسابها على Instagram ظهرت فيه تقلد الفنانة الراحلة فاتن حمامة في فيلم "صراع في الميناء".

ظهرت مي الفيديو بالأبيض والأسود وارتدت فستانا يشبه الذي ارتدته "حمامة" في الفيلم، وربطت منديلا على شعرها.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم كان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" عبر قناتي ON E وMBC.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى ‏بطولة المسلسل ‏إياد نصار، وإدوارد، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب‎.‎
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