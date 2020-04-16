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محافظات

الطفلة شفى.. أول مولودة لـ أم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا.. شاهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:17 م
.اول مولودة لأم مصابة
.اول مولودة لأم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا
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شمس يونس
شهدت فجر اليوم مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي  بجنوب الأقصر حالة ولادة قيصرية لسيدة مريضة بالكورونا .

وقالت المستشفي فى بيان لها إن العملية أجريت فجر اليوم داخل غرفة العمليات من داخل مستشفي اسنا التخصصي (العزل الصحي) تحت إشراف الدكتورة  إلهام محمد محمود مدير عام  مستشفى اسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

بمعاونة فريق قسم النسا والتوليد بالعزل الصحي الفريق الطبي كل من الدكتور محمد حمزة كشك أخصائي النساء والتوليد وقائد فريق العزل  والدكتور محمد صلاح الصغير إخصائي النساء والتوليد كجراح مساعد والدكتور  أحمد محمود عزمي أخصائي التخدير والعناية المركزة.

وأوضح المستشفى لأن حالة المريضة وطفلها بصحة جيدة والأم قررت تسمية مولودتها اسم "شفي" لأن الله قادر على شفاء أمها وخروجهما من مستشفى العزل.

الطفلة شفى.. أول مولودة لـ أم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا.. شاهد
الطفلة شفى.. أول مولودة لـ أم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا.. شاهد
الطفلة شفى.. أول مولودة لـ أم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا.. شاهد
الطفلة شفى.. أول مولودة لـ أم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا.. شاهد
الطفلة شفى.. أول مولودة لـ أم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا.. شاهد
الطفلة شفى.. أول مولودة لـ أم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا.. شاهد
الطفلة شفى.. أول مولودة لـ أم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا.. شاهد
الطفلة شفى.. أول مولودة لـ أم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا.. شاهد
الطفلة شفى.. أول مولودة لـ أم مصابة بكورونا بمستشفى العزل في إسنا.. شاهد
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