سكان الهرم يستغيثون بصدى البلد : مش عارفين نمشي فى الشوارع

استغاث مواطن من أحد سكان شارع المجزر الآلي متفرع من شارع اللبيني حى الهرم بصدى البلد ، حيث قال أ.م إن الشارع غير ممهد، وقال :" الشارع عبارة عن أكوام من التراب ،احنا واطفالنا بنتنفس تراب" .





وأكد ان سكان المنطقة لا يستطيعوا التحرك فى الشارع سيرًا ، ويضطرون الى الإستعانة بأى وسيلة مواصلات .





شارع المجزر الألي هو إحدي المتفرعات الرئيسية من شارع اللبيني، شارع عرضه اكثر من ١٥ مترا يقع علي ناصيته مدارس الاهرام الدولية شارع ملئ بالابراج السكنية والمحال التجارية.





وأضاف أ.م قائلا:"بناشد المسئولين المختصين بالنظر والاهتمام لشوارع حي الهرم، وللعلم ان متفرعات شارع الهرم مليئة جدًا بالسكان الشباب محدودي الدخل حديثي الزواج".



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