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بين الناس

سكان الهرم يستغيثون بصدى البلد : مش عارفين نمشي فى الشوارع

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
استغاث مواطن من أحد سكان شارع المجزر الآلي متفرع من شارع اللبيني حى الهرم بصدى البلد ، حيث قال أ.م إن الشارع غير ممهد، وقال :" الشارع عبارة عن أكوام من التراب ،احنا واطفالنا بنتنفس تراب" .

وأكد ان سكان المنطقة لا يستطيعوا التحرك فى الشارع سيرًا ، ويضطرون الى الإستعانة بأى وسيلة مواصلات .

شارع المجزر الألي هو إحدي المتفرعات الرئيسية من شارع اللبيني، شارع عرضه اكثر من ١٥ مترا يقع علي ناصيته مدارس الاهرام الدولية   شارع ملئ بالابراج السكنية والمحال التجارية. 

وأضاف أ.م قائلا:"بناشد المسئولين المختصين بالنظر والاهتمام لشوارع حي الهرم، وللعلم ان متفرعات شارع الهرم مليئة جدًا بالسكان الشباب محدودي الدخل حديثي الزواج".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.


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