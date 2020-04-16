لاعبو بني سويف يقدمون التهنئة للبدرى قبل حفل زفافه.. فيديو

حرص لاعبو بني سويف الرياضي على التواصل فى الساعات الماضية مع حسام البدرى، الظهير الأيسر للفريق الأول، لتقديم التهنئة له قبل حفل زفافه المقرر له الخميس القادم، إذ يتعذر حضور عدد كبير من لاعبى الفريق بسبب الأحداث الأخيرة للبلاد من انتشار فيروس كرونا ، وتطبيق الحظر في البلاد .





وقام لاعبو الفريق بعمل فيديو مجمع ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، لتقديم التهنئة للاعب حسام البدرى.





ومن جانبه فقد نشر حسام البدرى،الظهير الأيسر للفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " علي صفحته الشخصية.



