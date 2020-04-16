شاهد.. أخصائي طب النفس يكشف عن الطرق المؤدية للتقارب بين الزوجين

قال الدكتور مصطفى النحاس، اخصائي الطب النفسي: إن لحل مشكلة عدم التقارب الأسرى يجب أن يتغير الطرف الأول أولا من أجل تغيير الطرف الأخر.





وأضاف "مصطفى" خلال لقائه ببرنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، إن التراكمات عموما هى اساس التباعد بين الزوجين، موضحا أن يحتاج الطرفان التعبير عن جميع أفكاره بصفة مستمرة.





وأوضح أنه فى أزمة كورونا يشعر الفرد بالملل والخوف من ما هو قادم، مؤكدا أن نقص الشغف فى العلاقة بين الزوجين أصبح طبيعيا فى تلك الظروف.





وتابع أنه يجب على الفرد أن يجدد مشاعره تجاه نفسه، ولا يطلب من الشخص الأخر أن يجددها، بل يتركه يجددها بنفسه.





وأكد أنه يجب التفرقة بين الخلاف والنقاش، حيث أن الخلاف يجب أن يتم بين الزوجين فقط وبعيدا عن الأطفال من أجل أن يشعروا بإستقرار الأمور بينهم.