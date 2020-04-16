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أخبار العالم

ب ١٠٢٩ حالة.. المدينة المنورة تسجل المركز الثاني في إصابات كورونا بالسعودية

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:12 م
مصاب كورونا
مصاب كورونا
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محمود نوفل
سجلت المدينة المنورة هذا اليوم 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتحل بالمركز الثاني بعد محافظة جدة، فيما سجلت أيضًا حالة وفاة واحدة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1029 حالة منها 32 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع ثلاث حالات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 28 حالة، لتكون الأولي بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقًا لوزارة الصحة أن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1060 حالة، منها 1017 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و11 حالة شفاء.
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