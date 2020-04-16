AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد 7 سنوات.. إتمام الصلح بين عائلتي القصلية والصبايحة في العريش

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:06 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، جلسة صلح بين عائلتي "القصلية" و"الصبايحة" المنتمين لقبيلة الفواخرية بالعريش ، بحضور الشيخ يحي الغول القاضي العرفي وعدد من ووجهاء وعقلاء العائلتين .

وأكد المحافظ ، حرصه على استمرار العلاقات الطيبة بين جميع المواطنين .. مشيرا إلى علاقات القرب والود بين أبناء المحافظة الذين تجمعهم القبيلة والعائلة باعتبار أن المحافظة قبيلة واحدة.

وطالب المحافظ بوضع نهاية للخلاف بين العائلتين ، وأن جلسة الصلح بداية لعودة العلاقات الطيبة والمودة بين أبناء العمومة.. وناشد الجميع بإتمام الصلح النهائي قبل حلول شهر رمضان المبارك.

خاصة أن قبيلة الفواخرية التي تنتمي لها العائلتين قبيلة عريقة وذات تاريخ كبير ، وأنها برموزها قادرة على تجاوز تلك الأزمة وإتمام الصلح.

وأشاد الشيخ يحيى الغول القاضي العرفي بالدور الذي يقوم به محافظ شمال سيناء في تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين العائلتين..مؤكدًا علي أنها المرة الأولي في تاريخ القضاء العرفي الذي يترأس جلسة عرفية محافظ الإقليم.

وأشار الغول إلي أن الحكم معلق حتي يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية..مشيدًا بدور القوات المسلحة ومديرية أمن شمال سيناء في حفظ السلم الاجتماعي بين القبائل والعائلات بشمال سيناء عامة ومدينة العريش خاصة.

وقال الغول أنه تم إصدار الحكم علي الطرفين بغرامات مالية.. وطالب كل كفيل بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقًا، حتي تنتهي القضية وتعود المياه لمجاريها ويعود الود بين العائلتين العريقتين.

من جانبه قال أحمد عليان، ممثل عائلة الصبايحة، أنه بفضل جهود المحافظ سوف يتم الصلح بين العائلتين ..موجهًا الشكر للمحافظ وللحضور ولكل من تدخل لإنهاء الخلاف بين العائلتين.

وأضاف عز القصلي، ممثل عائلة القصلية ، أننا أبناء عمومة واحدة وننتمي لقبيلة واحدة، وأن الخلاف في طريقه للزوال بفضل جهود المخلصين وعلي رأسهم محافظ شمال سيناء والشيخ يحي الغول القاضي العرفي.

وأشار عادل راضي، أحد القيادات الطبيعية بقبيلة الفواخرية، إلي بذل الجهد في انهاء الخلاف بين أبناء العمومة ، حيث أنهما يعملان جنبًا إلي جنب في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وأن تظل علاقات الود والمحبة بين العائلتين.

وفي نهاية الجلسة تعانق الطرفان، والتقطا الصور التذكارية..موجهين الشكر للواء محمد عبد الفضيل شوشة علي رعايته الكريمة للصلح بين الطرفين وانهاء الخلاف بينهما باعتباره كبير الاسرة السيناوية.


يذكر أن مشاجرة وقعت بين أفراد من العائلتين منذ 7 سنوات بسبب خلاف على قطعة أرض أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين وحرق 4 منازل وسيارة .. حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فيها .. كما أن استجابة الطرفين للقضاء العرفى يؤكد على حل الأزمة نهائيا واعادة الود والوئام الى طرفى النزاع . 

بعد 7 سنوات.. إتمام الصلح بين عائلتي القصلية والصبايحة في العريش
بعد 7 سنوات.. إتمام الصلح بين عائلتي القصلية والصبايحة في العريش
بعد 7 سنوات.. إتمام الصلح بين عائلتي القصلية والصبايحة في العريش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية.. قبيلة الفواخرية.. نسبها يعود إلى ثلاثة أجداد سكنوا العريش فى أوائل الحكم العثماني

حكاية قبيلة الفواخرية بشمال سيناء.. نسبهم يعود إلى ثلاثة أجداد سكنوا العريش في أوائل الحكم العثماني

مدينة جديدة في سيناء.. إقامة تجمع عمراني حديث غرب العريش.. منطقة صناعية بأحدث التقنيات.. بناء ٢٤٥ عمارة سكنية.. وتوطين 3 ملايين مواطن من المحافظات

شباب الفواخرية يطلقون حملة لتعقيم وتطهير شوارع الحي في العريش

شوشة يتفقد سير العمل في مشروعات التطوير بالعريش

ترشيحاتنا

جريء ولافت.. 10 صور تبرز جمال مكياج روجينا في عيد ميلادها الـ 50

بعد وفاته .. 5 صور نادرة لـ أحمد دياب مع حماه رشدي أباظة

هاجمت أبو تريكة وسبّت متابعيها "هديكوا بالشبشب".. أزمات متكررة لـ داليا البحيري

ارتفاع قياسي.. المغرب يسجل 227 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أستاذ طب وقائي: الأسبوع القادم فاصل فى انتشار فيروس كورونا ونتوقع زيادة المصابين.. فيديو

محمد صلاح يخسر 495 مليون جنيه بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الملل.. سيدة تكتشف عملة أثرية عمرها 500 عام في حديقة منزلها.. وهذه قيمتها

ساندى تتألق بإطلالة كاجوال تشعل السوشيال ميديا

تولى الحكم وعمره 14 سنة.. قصة أصغر ملك في سوازيلاند ..صور