بعد 7 سنوات.. إتمام الصلح بين عائلتي القصلية والصبايحة في العريش

، بحضور الشيخ يحي الغول القاضي العرفي وعدد من ووجهاء وعقلاء العائلتين .

، جلسة صلح بين عائلتي "القصلية" و"الصبايحة" المنتمين لقبيلة الفواخرية

وأكد المحافظ ، حرصه على استمرار العلاقات الطيبة بين جميع المواطنين .. مشيرا إلى علاقات القرب والود بين أبناء المحافظة الذين

وطالب المحافظ بوضع نهاية للخلاف بين العائلتين ، وأن جلسة الصلح بداية لعودة العلاقات الطيبة والمودة بين أبناء العمومة.. وناشد الجميع

خاصة أن قبيلة الفواخرية التي تنتمي لها العائلتين قبيلة عريقة وذات تاريخ كبير ، وأنها برموزها قادرة على تجاوز تلك الأزمة وإتمام الصلح.





وأشاد الشيخ يحيى الغول القاضي العرفي بالدور الذي يقوم به محافظ شمال سيناء في تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين العائلتين..مؤكدًا علي أنها المرة الأولي في تاريخ القضاء العرفي الذي يترأس جلسة عرفية محافظ الإقليم.



وأشار الغول إلي أن الحكم معلق حتي يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية..مشيدًا بدور القوات المسلحة ومديرية أمن شمال سيناء في حفظ السلم الاجتماعي بين القبائل والعائلات بشمال سيناء عامة ومدينة العريش خاصة.



وقال الغول أنه تم إصدار الحكم علي الطرفين بغرامات مالية.. وطالب كل كفيل بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقًا، حتي تنتهي القضية وتعود المياه لمجاريها ويعود الود بين العائلتين العريقتين.

من جانبه قال أحمد عليان، ممثل عائلة الصبايحة، أنه بفضل جهود المحافظ سوف يتم الصلح بين العائلتين ..موجهًا الشكر للمحافظ وللحضور ولكل من تدخل لإنهاء الخلاف بين العائلتين.

وأضاف عز القصلي، ممثل عائلة القصلية ، أننا أبناء عمومة واحدة وننتمي لقبيلة واحدة، وأن الخلاف في طريقه للزوال بفضل جهود المخلصين وعلي رأسهم محافظ شمال سيناء والشيخ يحي الغول القاضي العرفي.



وأشار عادل راضي، أحد القيادات الطبيعية بقبيلة الفواخرية، إلي بذل الجهد في انهاء الخلاف بين أبناء العمومة ، حيث أنهما يعملان جنبًا إلي جنب في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وأن تظل علاقات الود والمحبة بين العائلتين.