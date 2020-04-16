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تعليم

كأس تميز وشهادات استثمار للفائزين في مسابقة تعليم قنا عن بُعد

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:05 م
كأس تميز وشهادات
كأس تميز وشهادات استثمار للفائزين في مسابقة تعليم قنا
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يوسف رجب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، عن تنظيم مسابقة كبرى لتحفيز المعلمين والطلاب نحو التفاعل مع منصة التعلم عن بعد Edmodo التى أعلن عنها وزير التربية والتعليم ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لعلاج مشكلة توقف الدراسة بالمدارس تجنبا لتفشي وباء كورونا بين الطلاب وأسرهم ولتأكيد نجاح خطة القيادة السياسية في إدارة الأزمة و تبني استراتيجية تحقق نواتج فعالة للتعلم.


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قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التعليم بقنا، إن المسابقة تقام تحت رعاية اللواء اشرف غريب محافظ قنا وسوف يتم فيها اختيار أفضل منسق للمنصة على مستوى المحافظة وأفضل المتفاعلين من الطلاب والمعلمين وأفضل اخصائي وأفضل مدرسة قدمت خدمات ومقترحات للمساهمة في تفعيل المنصة الاليكترونية على مستوى الادارات التعليمية.


وأضاف خالد، بأن المسابقة سوف يتم تقييمها من قبل لجنة مشكلة بكل إدارة تعليمية ثم لجنة نهائية تشكلها المديرية لاختيار الفائزين وفق شروط محددة ومعلنة بالمسابقة.


و أشار خالد، إلي أنه سوف يتم منح كأس التميز للإدارة الحاصلة على المركز الأول وشهادات تقدير واستثمار لأفضل 5 مراكز من المدارس والمعلمين والطلاب وأخصائيي التطوير التكنولوجي.


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كأس تميز وشهادات استثمار للفائزين في مسابقة تعليم قنا عن بُعد
كأس تميز وشهادات استثمار للفائزين في مسابقة تعليم قنا عن بُعد
كأس تميز وشهادات استثمار للفائزين في مسابقة تعليم قنا عن بُعد
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