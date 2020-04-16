AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بيومي فؤاد على "تيك توك": "لقيت السوق مريح في مصر قُلت أشوف الخليج"

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:07 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
 علق الفنان بيومي فؤاد بطريقة كوميدية على تواجده في الأعمال الفنية بموقع التيك توك.

وعلق: "الحقيقة أنا لقيت السوق مريح في مصر، قلت أشوف الخليج، وقُلت أبدأ بالكويت باصحابنا وحبايبنا، وهقدم دور شرف في أحد الأعمال".

وتابع: "انتظروني قريبا، في الكويت، والسعودية، والبحرين، ودبي، والمغرب وتونس، تقولش سوبر جت".

ويشارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة مسلسل "خيانة عهد"، وهو من بطولة يسرا، جومانا مراد، حلا شيحة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.

موقع "تيك توك"، علق الفنان بيومي فؤاد بطريقة كوميدية على تواجده في الأعمال الفنية.

وعلق: "الحقيقة أنا لقيت السوق مريح في مصر، قلت أشوف الخليج، وقُلت أبدأ بالكويت باصحابنا وحبايبنا، وهقدم دور شرف في أحد الأعمال"

وتابع: "انتظروني قريبا، في الكويت، والسعودية، والبحرين، ودبي، والمغرب وتونس، تقولش سوبر جت".

ويشارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة مسلسل "خيانة عهد"، وهو من بطولة يسرا، جومانا مراد، حلا شيحة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جومانا مراد تكشف عن أسباب قبولها مسلسل دهب عيرة

فرح الزاهد ابنة يسرا فى مسلسل "دهب عيرة"

بالأبيض.. فرح الزاهد تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بيومي فؤاد: أنا موظف في تسليم أهالي.. وأعشق يسرا في دهب عيرة

مسلسلات تأكد عرضها رمضان المقبل.. تعرف عليها

بعد زلزال.. حلا شيحة بشكل مختلف في دهب عيرة

ترشيحاتنا

3 دول افريقية لم يدخلها فيروس كورونا المستجد.. مستند

بعد سخرية السوشيال.. 10 فوائد صحية من تناول الاسبرين

محمد صلاح يخسر 495 مليون جنيه بسبب كورونا

بعد وفاة طفليها التوأم .. أم تلحق بأبنائها بعد إصابتها بكورونا في بني سويف

5000 وفاة بفيروس كورونا في أمريكا خلال يوم واحد

أكثر من 500 حالة جديدة.. السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الملل.. سيدة تكتشف عملة أثرية عمرها 500 عام في حديقة منزلها.. وهذه قيمتها

ساندى تتألق بإطلالة كاجوال تشعل السوشيال ميديا

تولى الحكم وعمره 14 سنة.. قصة أصغر ملك في سوازيلاند ..صور