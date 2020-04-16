بيومي فؤاد على "تيك توك": "لقيت السوق مريح في مصر قُلت أشوف الخليج"

علق الفنان بيومي فؤاد بطريقة كوميدية على تواجده في الأعمال الفنية بموقع التيك توك.





وعلق: "الحقيقة أنا لقيت السوق مريح في مصر، قلت أشوف الخليج، وقُلت أبدأ بالكويت باصحابنا وحبايبنا، وهقدم دور شرف في أحد الأعمال".





وتابع: "انتظروني قريبا، في الكويت، والسعودية، والبحرين، ودبي، والمغرب وتونس، تقولش سوبر جت".





ويشارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة مسلسل "خيانة عهد"، وهو من بطولة يسرا، جومانا مراد، حلا شيحة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.



