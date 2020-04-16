ساندى تتألق بإطلالة كاجوال تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة ساندى ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية ملونة.





وظهرت بها ساندى ، ببنطالا رياضيا باللون الأبيض الملون، ومرتدية مه تى شيرت باللون الأبيض بدون أكمام، ووضعت كاب على الرأس لأكمال إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ساندى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من احمر الشفاة باللون البينك الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بالطريقة التى تتناسب مع ظهورها.





وأختارت وضع مجموعة من الأكسسوارات التى تبرز جمال إطلالتها، عبارة عن ساعة لليد لأكمال إطلالتها



