الحناوي: إشادة الصحة العالمية بجهود السيسي في أزمة كورونا شهادة دولية لمصر

اعتبر النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب إشادة ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بشأن إدارة أزمة "كورونا" العالمية بمثابة شهادة دولية لمصر فى التصدى لفيروس كورونا والحد من تداعياته السلبية خاصة ان ممثل منظمة الصحية العالمية، مؤكدًا، ايضا الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا.





وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم ان منظمة الصحة العالمية أكدت ايضا ان مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى اتخذت جميع الاحتياطات والتدابير لمواجهة ازمة فيروس كورونا وأشادت بجهود المنظومة الصحية المصرية فى التعامل مع ازمة فيروس كورونا باحترافية ومهنية تتفق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.





وقال النائب محمد هانى الحناوى ان منظمة الصحة العالمية أكدت اهمية دور مصر الدولى فى مكافحة فيروس كورونا بعد دعم ومساندة مصر للصين وإيطاليا فى مواجهة فيروس كورونا وهو ماجعل جميع المؤسسات الدولية بما فيها الامم المتحدة تطالب باتخاذ النموذج المصرى مثالا يحتذى به فى التعاون الدولى الحقيقى والجاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.