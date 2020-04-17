أهمها منع الرحلات الداخلية.. بورسعيد تصدر 10 قرارات احترازية في شم النسيم

أعلنت محافظة بورسعيد تطبيق 10 قرارات احترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا بالمحافظة خلال شم النسيم ، وذلك إستكمالاً للجهود المبذولة للحد من التجمعات حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.





وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأنه سيتم تطبيق القرارات ، مناشدا المواطنين بالإلتزام بكل التعليمات والتكاتف مع الدولة خلال تلك الفترة.





وأكدت محافظة بورسعيد بأنه سوف يتم الإعلان علي الصفحة الرسمية للمحافظة وبكافة وسائل الإتصال عن كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في شم النسيم مع تكثيف اللوحات الإرشادية للمواطنين للتوعية ، مؤكدة بأنه تقع مسئولية التنفيذ علي قيادات الجهات المعنية ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم عند ثبوت التقصير.





وجاءت القرارات كالتالي:

أولا: الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق كلا من " النوادى ، مراكز الشباب ، المقاهى ، الكافتيريات ، المطاعم) مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية الرادعة حيال مخالفة ذلك .





ثانيا : إيقاف جميع وسائل النقل الجماعى "مينى باص ، ميكروباص ، تاكسى " طوال يوم الأثنين ،وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية الرادعة حيال مخالفة ذلك .





ثالثا: منع دخول الأتوبيسات السياحية " الرحلات الداخلية " إلى محافظة بورسعيد إعتباراً من الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 19 إبريل وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل.





رابعا : عدم السماح بمرور السيارات بشارع عاطف السادات " طرح البحر " والذي يعتبر أهم الشوارع الترفيهية والتي تحتوي علي الكافيهات ودور السينما ، وذلك إعتباراً من مساء يوم الأحد ، وطوال يوم الأثنين ، باستثناء سيارات قاطنى العقارات بالشارع .





خامسا : حظر إستخدام طريق بورسعيد - دمياط يوم الأثنين من قرية الفيروز حتى المطار، مع إستخدام الطريق الدولى الساحلى فقط.

سادسا : إغلاق القرى السياحية التابعة للجهاز التنفيذى للمدينة الحرة ، والتنبيه على القرى السياحية غير التابعة للمحافظة بالإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية ، وعدم السماح لروادها باستخدام الشواطئ المطلة عليها .





سابعا : التأكيد على منع التواجد بشواطىء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد بإمتداد هما طوال يومي الأحد والأثنين





ثامنا : منع انتظار السيارات وتواجد المواطنين بمناطق " امتداد طريق الملاحة وشرق التفريعة - كورنيش قناة الإتصال " طوال يومي الأحد والأثنين





- تاسعا: عدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أو أية إشغالات ثابتة أو متحركة ( أيا كان نوعها ) خاصة بمناطـــــق " الكورنيش ، شارع عاطف السادات ، الممشى الساحلى ، طريق التفريعة ، كورنيش قناة الإتصال"



