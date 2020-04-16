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فن

محمد هنيدي يسخر من أفلام الجريمة.. شاهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:51 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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محمد نحلة

سخر محمد هنيدي من أفلام الجريمة والإثارة بالإستعانة بصورة من فيلم "عندليب الدقي" عبر صفحته على "فيسبوك".


وكتب كأنه يصف مشهدا في الفيلم ولكن بطريقة ساخرة: "بصوا يا جماعة دلوقتي البيت ده فيه قاتل شرير جدددددا او شبح مش عارف المهم هندخل نبات فيه، وهنتفرق كلنا في جميييع انحاء البيت عشان القاتل يعرف يشقطنا واحد واحد او الشبح مش عارف

المهم لو واحد فيكوا شاف القاتل ده يقتله فورااااا، بس بضربة واحده عشان يقوم القاتل تاني ويموتنا كلنا او الشبح مش عارف


كان محمد هنيدي نعى المقدم محمد فوزي الذي استشهد خلال مهاجمة وكر للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة وتبادل إطلاق النيران مما أسفر عن استشهاده.


وكتب محمد هنيدي عبر تويتر قائلا: "‏البقاء لله في شهيدنا البطل محمد الحوفي .. وتحية لكل الأبطال اللي بيضحوا بحياتهم عشان البلد وأهلها #تحيه_للابطال ‎#رجالة_الداخلية". 




محمد هنيدي يسخر من أفلام الجريمة.. شاهد
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