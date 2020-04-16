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محافظات

خروج آخر مريضة فرنسية من مستشفى العزل بالنجيلة

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:11 م
السائحة الفرنسية
السائحة الفرنسية مع الممرضة
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أيمن محمود
أعلن الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة عن خروج اخر مريضه فرنسية من المستشفى بسلام بعد مده وصلت لشهر ، بعد تعافيها من فيروس كورونا.

ونشر صورة لممرضة من المستشفى بصحبة المريضة عبر صفحته على فيس بوك، وعلق قائلا:" ممرضه مجتهده ومحترمه من فريق تمريض المستشفى الابطال".

وأضاف :" عاش ابطال النجيله من اطباء لتمريض لفنيين لعمال عقبال لما نحتفل باخر مريض مصرى يخرج من مستشفيات العزل ".

وتابع قائلا: "تفاءلوا الناس بتخف كتيييير جدا طالت او قصرت المدة الناس بتخاف وان شاء الله بيكم نقدر نخلص من الكابوس دة بدرى".

وناشد المواطنين :" الزموا بيوتكم قدر المستطاع ده بيقلل من انتشاره امنوا بعض متكحوش وتعطسوا بدون مناديل البسوا كمامات فى الزحمه ابعدوا عن بعض مسافه امان وانتم بتتكلموا بدون كمامه ".

وأضاف :" بلاش دعوات البعض ان الحظر انتهى ونعيش حياتنا براحتنا ممكن ميحصلكش حاجه بس بسببك واحد تانى يموت".
خروج آخر مريضة فرنسية من مستشفى العزل بالنجيلة
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