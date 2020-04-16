خروج آخر مريضة فرنسية من مستشفى العزل بالنجيلة

أعلن الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة عن خروج اخر مريضه فرنسية من المستشفى بسلام بعد مده وصلت لشهر ، بعد تعافيها من فيروس كورونا.





ونشر صورة لممرضة من المستشفى بصحبة المريضة عبر صفحته على فيس بوك، وعلق قائلا:" ممرضه مجتهده ومحترمه من فريق تمريض المستشفى الابطال".





عقبال لما نحتفل باخر مريض مصرى يخرج من مستشفيات العزل ". وأضاف :" عاش ابطال النجيله من اطباء لتمريض لفنيين لعمال





وتابع قائلا: " تفاءلوا الناس بتخف كتيييير جدا طالت او قصرت المدة الناس بتخاف وان شاء الله بيكم نقدر نخلص من الكابوس دة بدرى".





وناشد المواطنين :" الزموا بيوتكم قدر المستطاع ده بيقلل من انتشاره امنوا بعض متكحوش وتعطسوا بدون مناديل البسوا كمامات فى الزحمه ابعدوا عن بعض مسافه امان وانتم بتتكلموا بدون كمامه ".



