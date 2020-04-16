AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المنياوي: أتمنى إلغاء الدوري الموسم الحالي مع تقليص عدد الأجانب

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:15 م
صبرى المنياوى
صبرى المنياوى
Advertisements
محمد رشاد
كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن رأيه في اقتراح تخفيض عدد الأجانب في الدوري المصري.

ترددت أنباء تفيد بدراسة اتحاد الكرة فكرة تخفيض عدد الأجانب في الدوري من 4 إلى 3 لاعبين.

وقال المنياوي في تصريحات تلفزيونية عبر أثير فضائية "أون تايم سبورت": "أوافق على هذا الاقتراح، لأن المحترفين لم يكن لديهم الكفاءة الفنية التي تضيف أي جديد للدوري المصري، وظهر هذا في آخر 4 سنوات".

وواصل: "من الأفضل أن نمنح الفرصة للاعبين المصريين، لأن ذلك له فوائد لمنتخب مصر، وقرار مفيد إذا تم تطبيقه".

وعن الدوري المصري، قال: "لا أرغب في استكماله، لأن الأمر صعب للغاية في ظل انتشار وباء كورونا على مستوى العالم".

وتابع: "لو سيعود الدوري لن يكون قبل شهر من الآن، ونحتاج إلى شهرين أو ثلاثة للندريبات بعد الراحة الكبيرة التي حصل عليها اللاعبون".

وأكمل: "وسنصل بذلك إلى منتصف أغسطس المقبل.. فمتي سنلعب؟، والإسماعيلي لديه 16 مباراة في الدور الثاني، وبعدها سيلتحم الموسم الجديد، أي عقلية رياضية تقول إن نلعب موسم ونصف على التوالي".

وعن تخفيض عقود اللاعبين، قال: "الإسماعيلي يدرس صرف جزء من المال لكل اللاعبين، حتى يتضح الأمر، ونحن ننتظر قرار اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر".

وأشار: "نسبة المشاركة مشكلة أخرى، لأنها متواجدة في اللائحة، أي لاعب يبتعد عن المشاركة لن يأخذ 25% الأخيرة من عقده، لأن ذلك يكون ظلم للنادي".

يذكر أن النشاط الرياضي معلق في الدوري المصري لنهاية شهر أبريل، ومتوقف في جميع الدوريات العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تهديد للاعبين .. قرار عاجل داخل الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك

صبري المنياوي يوضح حقيقة إصابة لاعبي الإسماعيلي بـ فيروس كورونا.. فيديو

الاسماعيلي يكشف حقيقة تخفيض عقود اللاعبين بسبب أزمة كورونا

الإسماعيلي يعلن موقفه من رحيل باهر المحمدي للأهلي وفخر الدين بن يوسف للزمالك

اتحاد الكرة يدرس تخفيض عدد الأجانب في الدوري.. تفاصيل

حقيقة تخفيض راتب الجهاز الفني للإسماعيلي

ترشيحاتنا

شاهد .. احتراق طائرة وهروب الركاب من النيران

الوزراء يوافق على فتح اعتماد إضافى بقيمة 10 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات كورونا

ب ١٠٢٩ حالة.. المدينة المنورة تسجل المركز الثاني في إصابات كورونا بالسعودية

اليابان تعلن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمواجهة كورونا

تنبيه من وزارة الأوقاف للأئمة والمؤذنين بشأن أذان الجمعة غدًا

7 قرارات جديدة لمنع التجمعات على شواطىء الاسكنرية.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الملل.. سيدة تكتشف عملة أثرية عمرها 500 عام في حديقة منزلها.. وهذه قيمتها

ساندى تتألق بإطلالة كاجوال تشعل السوشيال ميديا

تولى الحكم وعمره 14 سنة.. قصة أصغر ملك في سوازيلاند ..صور