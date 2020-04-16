المنياوي: أتمنى إلغاء الدوري الموسم الحالي مع تقليص عدد الأجانب

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن رأيه في اقتراح تخفيض عدد الأجانب في الدوري المصري.





ترددت أنباء تفيد بدراسة اتحاد الكرة فكرة تخفيض عدد الأجانب في الدوري من 4 إلى 3 لاعبين.





وقال المنياوي في تصريحات تلفزيونية عبر أثير فضائية "أون تايم سبورت": "أوافق على هذا الاقتراح، لأن المحترفين لم يكن لديهم الكفاءة الفنية التي تضيف أي جديد للدوري المصري، وظهر هذا في آخر 4 سنوات".





وواصل: "من الأفضل أن نمنح الفرصة للاعبين المصريين، لأن ذلك له فوائد لمنتخب مصر، وقرار مفيد إذا تم تطبيقه".





وعن الدوري المصري، قال: "لا أرغب في استكماله، لأن الأمر صعب للغاية في ظل انتشار وباء كورونا على مستوى العالم".





وتابع: "لو سيعود الدوري لن يكون قبل شهر من الآن، ونحتاج إلى شهرين أو ثلاثة للندريبات بعد الراحة الكبيرة التي حصل عليها اللاعبون".





وأكمل: "وسنصل بذلك إلى منتصف أغسطس المقبل.. فمتي سنلعب؟، والإسماعيلي لديه 16 مباراة في الدور الثاني، وبعدها سيلتحم الموسم الجديد، أي عقلية رياضية تقول إن نلعب موسم ونصف على التوالي".





وعن تخفيض عقود اللاعبين، قال: "الإسماعيلي يدرس صرف جزء من المال لكل اللاعبين، حتى يتضح الأمر، ونحن ننتظر قرار اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر".





وأشار: "نسبة المشاركة مشكلة أخرى، لأنها متواجدة في اللائحة، أي لاعب يبتعد عن المشاركة لن يأخذ 25% الأخيرة من عقده، لأن ذلك يكون ظلم للنادي".



