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أخبار البلد

150 ألف شنطة سلع غذائية من مؤسسة أبو العينين لمتضررى كورونا بـ 5 محافظات

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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صدى البلد
أطلقت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، تحت رعاية رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، عددا من "قوافل الخير" تجوب محافظات مصر شرقا وغربا من شمال سيناء للسويس لقرية المعتمدية والصف والجيزة والمنوفية وبني سويف، لتقديم المساندة والدعم للأسر الأكثر احتياجا والمتضررين من فيروس كورونا. 

ووزعت مؤسسة أبو العينين نحو 150 ألف شنطة سلع غذائية هدية الى الاسر الاولى بالرعاية ومتضررى كورونا تتضمن احتياجاتهم الاساسية من الغذاء خلال رمضان المبارك.

انطلقت أولى القوافل فى فبراير الماضى لمساندة ضحايا السيول والامطار الغزيرة التى شهدتها مصر وتضررت منها العديد من القرى والمدن المصرية حيث توجهت القافلة الى قرية الديسمى بمركز الصف بالجيزة والتى غرقت منازلها بالكامل بمياه السيول كما تضرر سكانها من توقف أعمالهم بسبب تداعيات كورونا حيث أهدت أهلها المساعدات الغذائية المفروشات والأغطية والاحتياجات الاساسية كما قامت بتوزيع الكمامات والمطهرات عليهم. ثم أعقبها قوافل الخير الى محافظات السويس والمنوفية وبنى سويف وشمال سيناء.

وحرصت المؤسسة على توظيف التكنولوجيا الحديثة فى توزيع المساعدات حيث يتم تسليم المساعدات الغذائية للأهالي في ثوان معدودة داخل السيارات التى وفرتها المؤسسة للمستهدف التوزيع عليهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حماية لسلامة وصحة المواطنين.

جاءت قوافل الخير في إطار مبادرة "تحدي الخير" التي أطلقها النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، وتكفله بمساعدة عشرات آلآف من الأسر في كل أنحاء الجمهورية للوقوف بجانب الدولة المصرية ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجا، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المؤسسة أن رسالتها منذ نشأتها قبل 40 عاما التضامن ومساندة ودعم اهالينا البسطاء والأكثر احتياجا في كل الاوقات وخاصة فى أوقات المحن والأزمات بالاضافة الى مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان والاعياد الدينية والوطنية لأن المصريين أسرة واحدة وجسد واحد.

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