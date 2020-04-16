AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل مكالمة ولي العهد السعودي والأمين العام للأمم المتحدة

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:41 م
ولى العهد السعودي
ولى العهد السعودي
Advertisements
ميـــس رضــا

تلقى  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معربًا عن شكره للمملكة على ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، مقدرًا عاليًا جهود سمو ولي العهد الكبيرة في هذا الشأن.

كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

بدوره، أكد ولي العهد، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره، مؤكدًا أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإنقاذ اليمن من الجائحة.. السعودية تدعم جهود إنهاء الصراع ومكافحة كورونا

سفير السعودية باليمن: 500 مليون دولار من المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن.. شاهد

وقف إطلاق النار باليمن..ماذا قال العالم عن مبادرة التحالف العربي ؟

البحرين تعلن دعمها لمبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بجميع أنحاء العالم

الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات الحية في بؤرة انتشار الفيروس.. وأمريكا تحقق فيما إذا كان فيروس كورونا خرج من مختبر في ووهان.. وتنديد دولي بقرار ترامب وقف تمويل الصحة العالمية.. صحف الإمارات اليوم

ترشيحاتنا

تنبيه من وزارة الأوقاف للأئمة والمؤذنين بشأن أذان الجمعة غدًا

رئيس الوزراء: نأمل أن نعبر أزمة كورونا في أقرب وقت

بحذاء غريب.. ياسمين صبرى تتألق بإطلالة رياضية على البحر.. شاهد

مرتضى منصور يتهم الاتحاد الدولي بالتواطؤ فى قضية النقاز

أرخص دواء.. قرص أسبرين أسبوعيًا يحميك من 4 أنواع من السرطان

الرقابة الإدارية: ضبط 318 الف كمامة وقفاز وعبوة مستلزمات تجميل بـ 4 محافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الملل.. سيدة تكتشف عملة أثرية عمرها 500 عام في حديقة منزلها.. وهذه قيمتها

ساندى تتألق بإطلالة كاجوال تشعل السوشيال ميديا

تولى الحكم وعمره 14 سنة.. قصة أصغر ملك في سوازيلاند ..صور