AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مطابقة نتيجة الفصل الثانى بالأول.. التعليم السعودية: نقل جميع الطلاب إلى العام الجديد

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:36 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول، وينقل من خلالها الطلاب والتلاميذ إلى السنة الدراسية التالية.

وأعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ، نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم عن بعد.

وقال الوزير إنه تجري الآن عمليات التقويم اختياريا مع بداية العام الدراسي الجديد في المهارات الأساسية لكل مادة لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئول دولي يشيد بمنظومة تطوير التعليم في مصر

ننشر أحدث تصريحات وزير التعليم: ماحدش هايسقط.. واستعدادات لعزل الطالب المريض في لجان امتحانات الثانوية

شوقي يصدر قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقويم في الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي.. تفاصيل ومستندات

وزير التعليم : طالب الاعدادية سيحصل على 100% في الترم الثاني في هذه الحالة

وزير التعليم : سنعيد تصميم مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام

وكيل تعليم بورسعيد يناقش الحساب الختامى للخطة الاستثمارية ونظام الدراسة

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ "طارق 40" بالمنطقة الشمالية العسكرية .. صور

بينهم مصريون.. الكويت تسجل 119 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

بشرة خير .. القوى العاملة: مد صرف منحة الـ 500 جنيه في حالة التخلف لتصبح 5 أيام

خناقة على لون قميص النوم تنتهى بالطلاق.. أمينة: لبست له أزرق وكان عايز أصفر

الرقابة الإدارية: ضبط 318 الف كمامة وقفاز وعبوة مستلزمات تجميل بـ 4 محافظات

بعد قليل ..مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض آخر مستجدات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الملل.. سيدة تكتشف عملة أثرية عمرها 500 عام في حديقة منزلها.. وهذه قيمتها

ساندى تتألق بإطلالة كاجوال تشعل السوشيال ميديا

تولى الحكم وعمره 14 سنة.. قصة أصغر ملك في سوازيلاند ..صور