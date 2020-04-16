مطابقة نتيجة الفصل الثانى بالأول.. التعليم السعودية: نقل جميع الطلاب إلى العام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول، وينقل من خلالها الطلاب والتلاميذ إلى السنة الدراسية التالية.





وأعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ، نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم عن بعد.





وقال الوزير إنه تجري الآن عمليات التقويم اختياريا مع بداية العام الدراسي الجديد في المهارات الأساسية لكل مادة لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي.





وأكد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الأول.