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فن

سوزان نجم الدين: لا أشارك في «لما كنا صغيرين».. اعتذرت للأسف

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أكدت سوزان نجم الدين، أنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ونشرت سوزان عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام"، توضيحا قالت فيه: "لكل الصحفيين اللي لسه بنزلوا اسمي بأخبار وإعلانات المسلسل، بقولهم مشكورين بس أنا خلاص اعتذرت عن المسلسل، وبتمنى لفريق العمل النجاح المبهر ان شاء الله".

وكتبت تعليقا على ملصق دعائي من تصميم أحد متابعيها: "شكرا للتصميم بس أنا اعتذرت للأسف".

"لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبدالعاطي، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج.
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